Tiananmen-Massaker : Wer der Opfer von Peking gedenkt, wird festgenommen

Die Polizei in Hongkong verbietet die Erinnerung an die Proteste vom Tiananmen-Platz und deren blutige Niederschlagung vor 33 Jahren. Manche wagen es trotzdem, Kerzen zu entzünden.

Die Polizei befragt am 4. Juni 2022 im Stadtteil Causeway Bay in Hongkong eine Frau, die ein leeres Blatt Papier in der Hand hält. Bild: AFP

Den ganzen Tag über schon patrouilliert ein Großaufgebot der Hongkonger Polizei im Victoria Park und anderen Teilen der Stadt. Die Polizisten halten Ausschau nach Menschen in gelben oder schwarzen T-Shirts, den Farben der Protestbewegung von 2019, und nach Menschen, die Kerzen oder Blumen bei sich tragen. Die Staatsmacht will mit allen Mitteln verhindern, dass die Erinnerung an die blutige Niederschlagung der Studentenproteste in der chinesischen Hauptstadt Peking vor 33 Jahren wachgehalten wird.

Hongkong war lange Zeit die einzige Stadt auf chinesischem Boden, in der öf­fentlich an die Opfer vom 4. Juni 1989 erinnert werden konnte. Jahr für Jahr nahmen Zehntausende Menschen an einer Mahnwache im Victoria Park teil. Doch seit die chinesische Zentralregierung die Hongkonger Demokratiebewegung vor zwei Jahren mit der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes zerschlagen hat, wird das Gedenken auch hier kriminalisiert. Die Mahnwache wurde schon in den beiden vergangenen Jahren verboten. Etliche Aktivisten wurden zu Haftstrafen von bis zu 15 Monaten verur­teilt, weil sie dennoch versuchten, eine Gedenkveranstaltung abzuhalten oder nach Ansicht des Gerichts andere dazu „angestiftet“ haben. Das Vierter-Juni-Museum wurde geschlossen, seine Do­kumente wurden bei einer Polizeirazzia konfisziert. Der Verein, der das Muse­um und die Mahnwache organisierte, wurde aufgelöst, dessen geschäftsführende Mitglieder sitzen in Haft. Große Teile des Victoria Parks waren schon am Freitag abgesperrt worden, um Menschenansammlungen zu verhindern.

Performances in der Innenstadt

Laut Berichten lokaler Medien hat Peking ausländische Generalkonsulate in Hongkong davor gewarnt, wie in den Vorjahren mit symbolischen Gesten an das Massaker zu erinnern. Zahlreiche Konsulate ignorierten jedoch die Warnung. Das amerikanische Konsulat postete auf Facebook ein Foto der sogenannten Säule der Schande des dänischen Künstlers Jens Galschiøt. Sie war vor einem halben Jahr vom Campus der University of Hong Kong entfernt worden. Dazu stellte das Konsulat eine Äußerung von Außenminister Antony Blinken, der das Verbot der Mahnwache in Hongkong als Versuch kritisierte, die Erinnerungen an das Massaker von 1989 zu unterdrücken. Damals hatten Hunderttausende Studenten und Arbeiter über Wochen den Tiananmen-Platz besetzt und politische Reformen gefordert. Die kommunistische Führung schickte Tausende Soldaten mit einem Schießbefehl auf den Platz. Die Zahl der Opfer wurde nie ermittelt. Schätzungen liegen zwischen mehreren hundert und mehreren tausend.

Das deutsche Generalkonsulat setzte ein indirektes Zeichen. Auf Instagram erinnerte die Vertretung an den Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR, der „von sowjetischen Truppen gewaltsam niederschlagen wurde“. Das polnische Generalkonsulat wies darauf hin, dass Polen der größte Kerzenprodukzent in der Europäischen Union sei – ein indirekter Verweis auf die Gedenkkerzen, die an diesem Tag in Hongkong verboten sind.

Einzelne Hongkonger suchten dennoch nach Wegen, der Opfer zu gedenken und einen Rest an Würde zu bewahren. Mehrere Künstler machten Performances in der Innenstadt, die indirekt an die Ereignisse von vor 33 Jahren erinnerten. Mehrere von ihnen wurden von der Polizei durchsucht, mindestens eine Künstlerin wurde abgeführt. Ein Mann mit einem Blumenstrauß wurde angewiesen, diesen in seiner Tasche zu verstauen.

Der 4. Juni ist ein guter Gradmesser für das rasante Verschwinden der Freiheit in Hongkong. Ablesen kann man den Schwund zum Beispiel auch an den Aktionen der Kirchen, die in Hongkong einflussreich sind, weil sie fast die Hälfte der Schulen in der Stadt betreiben. Re­gierungschefin Carrie Lam ist gläubige Christin, ebenso wie die führenden Köpfe der Protestbewegung Joshua Wong und Jimmy Lai. Doch seit 2019 sinkt die Zahl der Christen, die es noch wagen, das Gebet zum Gedenken an die Opfer vom 4. Juni 1989 zu unterschreiben. Das Gebet wird alljährlich in der Zeitung „Christian Times“ als Anzeige veröffentlicht. Darin stehen Sätze wie „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“. In diesem Jahr haben 318 Protestanten ihre Namen daruntergesetzt. Im vergangenen Jahr waren es noch knapp 500.