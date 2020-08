Labore unter Volllast : Spahns Zickzackkurs bei den Corona-Tests

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag bei einer Diskussionsveranstaltung in Dortmund Bild: dpa

Bund und Länder bereiten einen Strategiewechsel bei den Corona-Tests vor: wieder weg von Massentests ohne vorliegende Symptome hin zu einer gezielteren Testung von Verdachtsfällen und besonders gefährdeten Gruppen. So soll es nach dem Ende der Sommerreisesaison keine kostenlosen Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer mehr geben. Auch die erst kürzlich eingeführte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten soll wieder abgeschafft werden. Darauf haben sich zumindest die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagabend geeinigt; eine Bestätigung durch das Bund-Länder-Treffen am Donnerstag steht noch aus.

Stefan Tomik Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Für Einreisende aus Risikogebieten soll wieder ausschließlich die Quarantäneregelung gelten. Die Betroffenen müssen sich wie bisher beim Gesundheitsamt melden und sich in häusliche Quarantäne begeben. Diese darf der Rückkehrer vorzeitig verlassen, wenn er einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Diesen Test darf er frühestens fünf Tage nach der Ankunft in Deutschland machen. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

Was unklar bleibt

An den neuen Regeln bleibt einiges unklar, etwa der Zeitpunkt, zu dem sie in Kraft treten sollen. In Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen enden die Schulferien in dieser Woche, in Bayern am 7. und in Baden-Württemberg am 12. September. Offen ist auch, wer künftig für die bislang kostenlosen Corona-Tests von Rückkehrern aus Risikogebieten zahlt. Werden die Kosten nun doch auf die Reisenden abgewälzt? Müssten sie sich mit einem selbst finanzierten Corona-Test gewissermaßen aus der Quarantäne freikaufen oder eben volle 14 Tage lange zuhause bleiben?

Grund für den Strategiewechsel ist die stark gestiegene Auslastung der Labore. Seit Ende Juli können sich alle Urlauber kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Seit dem 8. August gilt eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Bayern bot sogar allen Bürgern kostenlose PCR-Tests schon ab Anfang Juli an. In der Folge schnellten die Testzahlen nach oben. In der 33. Kalenderwoche, zwischen dem 10. und 16. August, wurden in Deutschland laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) 875.524 PCR-Tests durchgeführt – so viele wie nie zuvor.

Deutlich wies das RKI vergangene Woche in seinem Epidemiologischen Bulletin auf eine problematische Entwicklung hin: 64 der Labore, die dem RKI Daten übermitteln, gaben einen Rückstau von insgesamt 17.142 abzuarbeitenden Proben an, 41 beklagten Lieferschwierigkeiten für Reagenzien. Hintergrund ist, dass Verbrauchsmaterialen für die Tests wegen begrenzter Haltbarkeit nur für kurze Zeit bevorratet werden könnten. Zugleich stiegen die Testzahlen weltweit, es komme zu Lieferengpässen, wobei laut RKI „eine starke Abhängigkeit von einzelnen Herstellern besteht“. Das Institut folgert: „Es erscheint deshalb geboten, den Einsatz der Teste im Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit freier Testkapazitäten zu priorisieren.“

Ein System unter Volllast

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums hielt noch am Freitag dagegen: Es gebe keinen Engpass, sondern eine Kapazität von 1,2 Millionen Tests pro Woche. Die Auslastungsgrenze sei also noch nicht erreicht, nur in Einzelfällen gebe es in Laboren vorübergehend Schwierigkeiten. Schon am Montag darauf schlug das Ministerium ganz andere Töne an. Nun sagte ein Sprecher, die Labore seien stark belastet, und es sei absehbar, dass das System dauerhaft an seine Grenzen stoße: „Klar ist auch, wenn wir wochenlang Volllast fahren in dem Bereich, werden wir Material- und Personalprobleme bekommen.“ Deshalb müsse man die Teststrategie nun anpassen.

Tatsächlich lag die theoretische Kapazität der 181 Labore, die Daten an das RKI übermitteln, zuletzt bei 1.267.655 Tests pro Woche. Doch das ist laut RKI auch „nur eine Momentaufnahme für die jeweilige Kalenderwoche“. Es ist ein Maximalwert, der nicht dauerhaft ausgereizt werden kann. Besonders dramatisch ist die Situation offenbar in Berlin. Am vergangenen Donnerstag schrieben die mit der Auswertung der Flughafen-Tests befassten Labore dem Regierenden Bürgermeister und der Gesundheitssenatorin, sie könnten in Kürze keine Tests mehr auswerten, ihre Kapazitäten seien erschöpft.