Terror in hessischer Stadt : Was wir über die Angriffe in Hanau wissen

Mindestens zehn Menschen tötete der Schütze von Hanau in einer Shisha-Bar, einem Café und in seiner Wohnung. Ein Bekennerschreiben deutet auf einen rassistischen Hintergrund hin. Alle Fakten zum Angriff.

Was ist passiert?

Bei einer Gewalttat im hessischen Hanau sind in der Nacht insgesamt elf Menschen ums Leben gekommen. Bei aufeinanderfolgenden Angriffen auf eine Shisha-Bar und einen Kiosk mit Café wurden nach Informationen der Polizei neun Menschen erschossen. Mindestens vier Menschen wurden verletzt.

Die ersten Schüsse fielen am Mittwochabend gegen 22 Uhr am Heumarkt im Zentrum der Stadt. Der Täter betrat die Shisha-Bar „Midnight“ und tötete mehrere Menschen. Dann flüchtete er mit einem Auto.

Im etwa zwei Kilometer westliche gelegenen Viertel Kesselstadt, wo der Täter auch wohnte, griff er daraufhin den Kiosk „Arena Bar & Café“ an und erschoss im Raucherbereich weitere Menschen.

Stunden nach dem Verbrechen, gegen 3 Uhr morgens, stürmt die Polizei die Wohnung des Verdächtigen. Sie entdeckte die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung. Die Informationen deuten auf einen Suizid hin. In der Wohnung wurde zudem auch die Leiche der 72 Jahre alten Mutter des Tatverdächtigen gefunden; beide hatten Schussverletzungen, die Tatwaffe wurde dort gefunden.

Die Polizei stellte das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters sicher, da sie eine Bombe darin vermutete. Bisher hat sich dies jedoch nicht bestätigt.

Wer ist der Täter?

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich bei dem Täter um einen 43 Jahre alten Mann namens Tobias R. Er war Deutscher, lebte in Hanau, und arbeitete in einer Bank. Noch vor kurzem hatte er ein Video auf seiner Webseite veröffentlicht, in dem er verschwörungstheoretische und ausländerfeindliche Inhalte verbreitet. Hinweise auf weitere Täter gibt es der Polizei zufolge bislang nicht.

Was sagt der Täter im Video?

„This is my personal message to all Americans“, spricht er zu Anfang der Aufnahme mit leichtem deutschen Akzent in die Kamera, dies sei seine persönliche Botschaft an alle Amerikaner. Dann folgt in Stakkato diese Botschaft: Amerika stünde unter der Kontrolle von unsichtbaren Geheimgesellschaften, die die Gedanken anderer steuern könnten und ein System moderner Sklaverei aufrechterhielten. In Amerika gebe es geheime, unterirdische Militärbasen, in denen kleine Kinder gefoltert und getötet und teils der Teufel selbst verehrt werde. Abschließend fordert er seine Zuhörer auf, zu kämpfen: “Fight now!“

Welche Waffe hatte der Täter?

Der Täter war Sportschütze und besaß legal mehrere Waffen, darunter einige neun Millimeter-Pistolen. Bisher ist nicht bekannt, um welches Kaliber es sich bei der Tatwaffe handelte.

Wer sind die Opfer?

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, sind unter den Opfern viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob auch ausländische Staatsbürger darunter sind, war zunächst nicht bekannt.

Gibt es einen rassistischen Hintergrund?

Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben, sagte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. In einem Manifest forderte der mutmaßliche Täter dazu auf, ganze Völker zu vernichten.

Was passiert jetzt?

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth wegen Terrorverdachts.

Politiker äußern ihr Entsetzen und Beileid. Die türkische Regierung verurteilt die Angriffe. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer sagten Termine ab, und auch der Hessische Landtag sagte nach der Bluttat die Sitzungen ab.