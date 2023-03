Mit einem gewagten Vorstoß ist der Vorsitzende der Telekom Stiftung, der frühere Landes- und Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) an die Öffentlichkeit getreten. Er appelliert an die Kultusminister, die kleinteiligen Verwaltungsvorschriften für Schulen einfach auszusetzen. Die Schulen erstickten in Vorschriften.

Da Deutschland aus seiner Sicht vor den Trümmern eines nicht reformfähigen oder reformwilligen Bildungssystems steht, hält de Maizière nur noch einen radikalen Ansatz für zielführend. Die Hauptursache für die Schulmisere sieht er in den verteilten Zuständigkeiten zwischen Schulaufsicht, Schulträgerschaft und Schulleitung. Gute Schule könne nicht gelingen, wenn an den Schulen selbst viele zuständig seien, wenn Schulen in Vorschriften erstickten und wenn die Arbeitsbedingungen keine Freiräume ermöglichten.

Eine Möglichkeit, schnelle Verbesserungen zu erreichen, sieht die Telekom Stiftung deshalb in der Dienstherreneigenschaft der einzelnen Schule für das gesamte an ihr tätige Personal und ein eigenes Budget. Die Schulleitung müsse Vorgesetzte für alle Mitarbeiter sein, die das Personal grundsätzlich auch selbst auswählt.

Weniger Vorschriften

Je nach Bedarf müsse es auch möglich sein, nicht nur ausgebildete Lehrkräfte, sondern auch Menschen mit anderen Qualifikationen einzustellen, also Quer- und Seiteneinsteiger, Verwaltungsmitarbeiter, Schulpsychologen, Sozialarbeiter und technische Mitarbeiter. Solche Multiprofessionalität setze Ressourcen frei und sei für eine moderne Schule unabdingbar.

Mehr verantwortete Freiheit für die Schulen bedeute weniger Vorschriften. Über die Nutzung analoger und digitaler Hilfsmittel wie Schulbücher oder Bildungsangebote im Internet sollten die Schulen vor Ort entscheiden. Lehrbuchkommissionen etc. sollten entfallen, allenfalls einzelne Hilfsmittel von der Schulaufsicht untersagt werden.

Als Korrektiv für die individuelle Freiheit von Schulleitungen soll die Transparenz über die erreichte Lernleistung dienen: Das bedeutet, dass klar sein muss, ob eine Schule die Mindest-, Regel- und Optimalstandards erreicht. Bisher bleibt es meist folgenlos, wenn eine Schule die sogenannten Bildungsstandards nicht erreiche. Bei Problemen müsse es Interventionsmöglichkeiten für die Schulaufsicht/-inspektion geben, sowohl als Feedback als auch als Unterstützung.

Wie das in der Praxis funktionieren könne, zeige sich am Beispiel der Niederlande mit ihrer langen Tradition der Schulautonomie von Schulen bzw. regionalen Schulträgern. „Wir wollen, dass jede Schule ihre Lernergebnisse und die Umstände ihrer Zielerreichung jährlich öffentlich macht“, heißt es in dem Papier, das von de Maizière und vom Geschäftsführer der Telekom Stiftung, Ekkehard Winter, unterzeichnet ist. Jede Schule soll ihre Lernergebnisse und die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit jährlich öffentlich machen, die dann Niederschlag in der Bildungsberichterstattung von Bund und Ländern finden sollen.

Als dritten raschen Reformschritt schlägt die Stiftung eine Reform der Lehrerarbeitszeitmodelle vor. Es sei anachronistisch, dass die Lehrerarbeitszeit seit mehr als hundert Jahren unverändert am Lehrdeputat gemessen werde. Im geltenden System könnten Zeitkontingente für Tätigkeiten außerhalb von Unterricht nur über Abminderungsstunden zur Verfügung gestellt werden. Das sei absurd, weil gute Schule mehr sei als guter Unterricht. Deutschland brauche eine wöchentliche Arbeitszeit mit Anwesenheitsregeln in der Schule und Urlaub.

Mittel- und langfristig gehe mit einer Neuregelung der Arbeitszeit auch einher, dass der Arbeitsplatz der Lehrkräfte das Schulgebäude sein müsse. So gelängen dann auch gemeinsame Unterrichtsentwicklung, Team-Teaching, das Mentoring von Quer- und Seiteneinsteigern oder schulinterne Fortbildungen im Sinne professioneller Lerngemeinschaften. Die traditionelle Lehrerfortbildung habe erwiesenermaßen keine Wirkung mehr. In den drei Vorschlägen sieht die Stiftung die Möglichkeit, die gegenwärtige Bildungskrise rasch und spürbar zu bessern.