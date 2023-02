Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zum Sonntag nach Berichten syrischer Medien Angriffe auf Ziele bei Damaskus und Suwajda geflogen. Das syrische Fernsehen zeigte Bilder von zerstörten Gebäuden und berichtete, dass in der Hauptstadt unter anderem das Hauptquartier iranischer Milizen getroffen worden sei. In der Nähe von Damaskus sei der Stab einer syrischen Division angegriffen worden. Es sei der schwerste Luftangriff seit Jahresbeginn gewesen.

Unter Berufung auf einen Insider aus Militärkreisen berichteten staatliche Medien, Israel habe kurz nach Mitternacht Luftangriffe auf mehrere Gebiete in der Hauptstadt geflogen, bei denen fünf Zivilisten getötet und 15 verletzt worden sein sollen. Mehreren Augenzeugen zufolge sind einige Gebäude beschädigt worden, die sich in unmittelbarer Nähe eines großen Sicherheitskomplexes sowie iranischer Einrichtungen befinden.

Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Ein Sprecher des israelischen Militärs lehnte eine Stellungnahme ab.

Seit fast einem Jahrzehnt führt Israel immer wieder Luftangriffe gegen mutmaßlich vom Iran unterstützte Waffentransporte und Personalverlegungen im benachbarten Syrien durch. Von offizieller Seite hat das Land die Angriffe allerdings nur selten bestätigt oder kommentiert.

Der Iran hat westlichen Geheimdienstquellen zufolge seine militärische Präsenz in Syrien in den vergangenen Jahren ausgeweitet und in vielen staatlich kontrollierten Gebieten Fuß gefasst. Nach Ansicht israelischer Militärexperten sind die Angriffe Teil eines Konflikts, dessen Ziel es ist, die zunehmende Verankerung des Irans in Syrien zu bremsen.