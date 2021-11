Omikron-Mutation B.1.1.529 : Im Variantenschock

Die Delta-Variante macht gerade Europa den Winter zur Hölle. Aber all das könnte von einer neuen drohenden Viruswelle in den Schatten gestellt werden.

So erschüttert und zugleich unschlüssig wie zum Ende dieser Woche hat man die Corona-Fachleute in dieser Pandemie noch nicht erlebt. Der Grund ist die SARS-CoV-2-Variante B.1.1.529, die vor Kurzem in Botswana und Südafrika entdeckt worden ist und die finstere Ahnungen weckt.

Nicht, dass die Virologen solche Funde nicht schon früher gemacht hätten. Es gibt inzwischen Hunderte sorgfältig sequenzierte und katalogisierte Virusvarianten. Viele davon wurden wie auch der neue Erreger von der Weltgesundheitsorganisation daraufhin abgeklopft, ob und wie sie dem Menschen noch gefährlicher werden könnten als die ohnehin schon kursierenden Virustypen. So konnte man quasi in Echtzeit einen epidemiologischen Horrortrip, den weltweiten Siegeszug der Delta-Variante, verfolgen. Die macht gerade Europa den Winter zur Hölle. Aber all das, so fürchten nun jene Wissenschaftler, die mutierte Erreger beobachten, könnte von einer neuen drohenden Viruswelle in den Schatten gestellt werden.

Vorläufig ist das noch Spekulation. Die entscheidenden Tests und Realweltdaten dazu stehen noch aus. Und noch lassen sich Anzeichen für eine neue globale Infektionswelle aus den regionalen Befunden nicht ableiten. Aber es gibt nach den ersten Genom- und Computeranalysen der neuen Variante durchaus Grund, diesen Erreger besonders ernst zu nehmen.

32 Mutationen

Die große Zahl und die besondere Konstellation von 32 Mutationen allein in dem entscheidenden Bindungsprotein – dem Virus-„Stachel“ – übertrifft alles bisher Dagewesene. Das sind zweimal so viele Mutationen wie bei der gefährlichen Delta-Variante. Nun kann man aus der Häufung allein noch keine Schlüsse ziehen, wie viel ansteckender der Erreger ist oder wie leicht er unsere von der Impfung trainierte Immunabwehr unterläuft. Viele Mutationen laufen funktionslos ins Leere. Das ist bei Viren immer wieder zu beobachten: Wenn das Virus sich an einer Stelle optimiert hatte, schwächten die Mutationen das Virus an anderen Stellen wiederum ab. Darauf zu hoffen, dass genau das nun zutreffen könnte, verbietet sich allerdings.

Die Bioinformatiker wollen jedenfalls keine Entwarnung geben. Noch können sie zwar allein aus den Genomdaten keine genauen Vorhersagen über die Virus-Eigenschaften und das Infektionsgeschehen machen, aber die ersten Cluster in Südafrika verheißen nichts Gutes. Die schiere Zahl der Mutationen spricht für eine deutlich höhere Infektiosität – und am Ende womöglich für ein gefährlich optimiertes Virus.

Ausgerechnet die WHO funkt dazwischen

In einigen Teilen der Welt hat die Politik darauf wohltuend schnell reagiert. Großbritannien und Israel haben den Flugverkehr aus Ländern mit entsprechenden Varianten-Nachweisen vorerst eingestellt. Doch ausgerechnet die Weltgesundheitsorganisation funkte dazwischen. Die WHO mahnte zu einem „risikobasierten“ und „wissenschaftlichen“ Vorgehen und riet erst einmal von überzogenen Flugbeschränkungen ab.

Pandemiediplomatie gegen Viruskatastrophismus? Die Zurechtweisung der WHO dürfte jedenfalls nicht nur die Wissenschaftler überrascht haben. Auch die Politik wurde vorher immer wieder mit dem Hinweis festgenagelt: „Hit fast, hit hard“ – hart und schnell sollte nach einem Ausbruch reagiert werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen, in weiten Teilen der Welt unkontrollierten vierten Corona-Welle wirkt die Reaktion der WHO wie ein unangemessener Ordnungsruf.