Sudan : Bundeswehr-Rettungsmission für deutsche Staatsbürger abgebrochen

Die Bundesregierung hat eine geplante Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Sudan wegen der Sicherheitslage in dem Land zunächst abgebrochen. Ein Plan für den Einsatz von Militärflugzeugen noch am Mittwoch wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wegen der Lage in der Hauptstadt Khartum gestoppt. Die Flugzeuge waren am frühen Morgen in Wunstorf gestartet.

Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum stand in den vergangenen Tagen im Zentrum der Kampfhandlungen, die Rollbahn sei jedoch intakt. Über den Stopp der Aktion hatte zuerst das Magazin „Der Spiegel“ berichtet. Das Bundesverteidigungsministerium wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Am Dienstag hatten die rivalisierenden Militärfraktionen in Sudan eine 24-stündige Feuerpause vereinbart. Diese wurde jedoch nach übereinstimmenden Berichten von Medien und Bewohnern nicht eingehalten.

In einer Geheimoperation sollte die Bundeswehr laut „Spiegel“ gut 150 deutsche Staatsbürger aus Khartum ausfliegen. Die Luftwaffe hatte dem Bericht nach dazu am frühen Mittwochmorgen drei A400M-Transportflieger in Richtung Sudan geschickt. Die Flugzeuge seien zunächst in Griechenland für einen Tankstopp gelandet. Geplant gewesen sei, gegen Mittag mit den drei A400M nach Khartum zu fliegen und Dutzende deutsche Diplomaten, Bundespolizisten, Entwicklungshelfer und andere deutsche Staatsbürger sicher auszufliegen.

Tausende fliehen aus Khartum

Am Vormittag habe die Bundeswehr den Einsatz aber abbrechen müssen. Aus Khartum seien zu dieser Zeit neue Kämpfe und auch Luftangriffe gemeldet worden. Die Planer der Bundeswehr und der Krisenstab im Auswärtigen Amt hätten sich daraufhin entschieden, die Evakuierung zu stoppen. Die A400M-Flieger sollen nun dem Bericht nach zunächst nach Deutschland zurückkehren.

Wegen der schweren Kämpfe in Sudan flohen am Mittwoch Tausende Menschen aus der Hauptstadt Khartum. Laute Explosionen und heftige Gefechte waren in der Stadt zu hören. Augenzeugen berichteten, dass schwarze Rauchwolken von Gebäuden in der Nähe des Armee-Hauptquartiers aufstiegen. Regierungen anderer Länder begannen mit Planungen, ihre Mitarbeiter aus Sudan in Sicherheit zu bringen. Tausende Ausländer sind noch vor Ort, darunter viele UN-Mitarbeiter.