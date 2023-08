Olaf Scholz will nichts sagen. Auf die Frage, ob er seine Meinung zum Industriestrompreis geändert habe, schweigt der Bundeskanzler, als er am Montag in Wiesbaden ankommt. Offenbar möchte er die Dinge bei der Klausurtagung der SPD nicht noch komplizierter machen. Seine Fraktion will den Strompreis subventionieren: Nur fünf Cent pro Kilowattstunde sollen Industrieunternehmen künftig zahlen. Die Differenz zum durchschnittlichen Börsenstrompreis soll der Staat erstatten.

Scholz hat sich – wie sein Finanzminister Christian Lindner (FDP) – bisher skeptisch zu solchen teuren, langfristigen Subventionen geäußert. Zieht da gleich der nächste Sturm in der Ampelkoalition auf, kaum dass man sich in der Nacht zum Montag nach langen und schwierigen Verhandlungen auf die Eckpunkte eines Gesetzes zur Kindergrundsicherung geeinigt hatte?

Einen Riss zwischen Scholz und der Fraktion will deren Vorsitzender Rolf Mützenich nicht erkennen. Gleichwohl betont er in seinem Eingangsstatement in Wiesbaden dreimal die Größe der SPD-Fraktion, der 206 Abgeordnete angehören. Die Fraktion gibt sich selbstbewusst. Eine Unzufriedenheit über die eigene Rolle in den vergangenen Monaten hat sich breitgemacht: FDP und Grüne waren diejenigen, die sich stritten und jeweils durchsetzen konnten – aus den Reihen der Sozialdemokraten gab es wenig Aufmucken. Jetzt will man einen Sieg.

Aus Scholz’ Umfeld heißt es, dass er den Wunsch erkennt und gesprächsbereit ist. Doch schon scheint klar, dass die Einigung nicht in Wiesbaden oder bei der Kabinettsklausur in Meseberg kommt, sondern in den kommenden Monaten. „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, heißt es aus SPD-Kreisen.

Erst mal dominieren am Montag aber die guten Nachrichten. Mützenich lobt Scholz für dessen Vermittlung im Streit um die Kindergrundsicherung. Statt sich öffentlich zu äußern, habe er im Hintergrund dazu beigetragen, eine Lösung zu finden. „Aus diesem Verhalten des Bundeskanzlers können andere lernen“, sagt Mützenich. Den Sonntagabend lang bis in den Montagmorgen hinein saßen Scholz, Lindner und Familienministerin Lisa Paus von den Grünen zusammen. Wenn in anderen Fällen die koalitionäre Spitzenrunde zur Klärung schwieriger Vorgänge zusammenkommt, so pflegt die aus Scholz, Lindner und dem grünen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck zu bestehen.

Dieses Mal wurde also direkt auf Paus eingewirkt. Der schon lange andauernde Streit war eskaliert, als Mitte August die Familienministerin dem Wachsumschancengesetz des Finanzministers nicht zustimmen wollte und so Verbesserungen bei der Kindergrundsicherung erwirken wollte. Der Kanzler, der sonst ruhig moderierend aufzutreten pflegt, kam nun mit einer klaren inhaltlichen Agenda. Vor weiteren Blockaden könne er nur warnen, hatte er am Sonntag noch gesagt.

Für Paus ist die Einigung auf 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung im Jahr 2025 allerdings eine bittere Niederlage. Sie hatte zunächst zwölf Milliarden Euro pro Jahr gefordert und die gewünschte Summe nach und nach verringert. Nach der nächtlichen Einigung bei 2,4 Milliarden Euro als Einstiegsbetrag liegt die Kindergrundsicherung nahe bei dem Merkposten von zwei Milliarden Euro, die Lindner für den Haushaltsplan veranschlagt hatte.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mahnte am Montag, man solle nun nicht nach Verlierern und Gewinnern in der Ampel suchen. „Es haben die Kinder in Deutschland gewonnen mit dieser Einigung“, sagte Heil. SPD, Grünen und FDP sei ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen Kinderarmut gelungen. Noch nie habe eine Bundesregierung für Familien und Kinder so viel investiert. „Mit der Erhöhung des Kindergeldes, mit der Erhöhung und Ausweitung des Kinderzuschlags, mit dem Kindersofortzuschlag im Vorgriff auf die Kindergrundsicherung und mit den neuen Regelsätzen zum Bürgergeld haben wir das Fundament erschaffen, auf dem jetzt die Kindergrundsicherung errichtet wird.“