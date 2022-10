Streeck über Corona-Studie : 95 Prozent der Deutschen haben Antikörper

Aktualisiert am

Die allermeisten Deutschen waren mit Corona infiziert oder sind dagegen geimpft, so die Immunbridge-Studie. Dennoch sieht der Virologe Hendrik Streeck gefährliche Lücken beim Infektionsschutz.

Die ersten Zwischenergebnisse der sogenannten Immunbridge-Studie zur Immunität der Bevölkerung gegen das Sars-CoV-2-Virus und seine Varianten haben gezeigt, dass etwa 95 Prozent der Deutschen Antikörper haben. Dennoch sei der Infektionsschutz in der Be­völkerung gering ausgeprägt, weil es relevante Lücken bei Menschen mit Vorerkrankungen und bestimmten Bevölkerungsgruppen gebe, sagte der Bonner Virologe Hendrik Streeck am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Studie.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Er mahnte zu einer Impfkampagne bei den über 70 Jahre alten Menschen. Fünf Prozent der mehr als 79 Jahre alten Personen weisen noch keine Exposition (keine Impfung oder Infektion) auf. Ein ho­her Schutz gegen einen schweren Verlauf und ein geringer Schutz gegen eine Infektion seien nach drei Expositionen (Impfungen oder Infektionen und einer Infektion oder Impfung im Jahr 2022) vor­handen.

Da 95 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunität entwickelt hätten, seien in der Pandemiebekämpfung nicht mehr in erster Linie Infektionszahlen ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Pa­tienten, die im Krankenhaus mit Corona behandelt werden. Für die Zwischenergebnisse der Studie wurden die Daten von 25.000 Teilnehmern aus acht verschiedenen Studien eingeschlossen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte, der Großteil der Be­völkerung sei im kommenden Herbst und Winter moderat bis gut gegen schwere Corona-Verläufe geschützt.

Dank der Studiendaten könnten die Modelle verbessert werden, um verschiedene Pandemie­szenarien zu simulieren. Die Länder müssten auf zusätzliche Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zurückgreifen, falls sich eine neue, gefährlichere Variante durchsetzen sollte. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Studie mit rund drei Millionen Euro. Die Studie wird im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) erhoben, das die Corona-Forschung an allen 36 Universitätskliniken koordinieren soll.

Um Infektionswellen früh zu erkennen und einzuschätzen, sind Modellierungen des Pandemieverlaufs unerlässlich. Das BMBF fördert bis zum Jahr 2025 sieben interdisziplinäre Modellierungsverbünde mit mehr als 15 Millionen Euro. Dadurch sollen Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Modellierung enger zusammenarbeiten und die Kooperation mit relevanten Fachdisziplinen wie Virologie und Epidemiologie intensivieren.

Die Universitätsmedizinerin Sabine Blaschke von der Zentralen Notaufnahme in Göttingen, ebenfalls eine Sprecherin der Studie, sagte, mit verschiedenen Kohortenstudien werde „das gesamte Spektrum von der Allgemeinbevölkerung über Kinder und Jugendliche bis hin zu den vulnerablen Risikogruppen infektionsepidemiologisch erfasst“. Auf diese Weise könnten die Ergebnisse von Immunbridge einen wichtigen Beitrag zur Pandemiesteuerung in Deutschland leisten. Alle beteiligten Forscher verweisen in ihrem Zwischenbericht allerdings darauf, dass die vorliegenden Zwischenergebnisse nicht final zu werten sind und vor allem zur internen Kommunikation mit den Konsortien des Modellierungsnetzes für schwere Infektionskrankheiten gedacht sind.