Grün-Schwarz in Stuttgart : Stoppt die Ampel Baden-Württembergs Landesregierung?

Winfried Kretschmann wird im Moment häufiger nach dem Zustand der CDU als dem seiner eigenen Partei gefragt. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg schont die CDU dann. Er könne nicht erkennen, dass dort „die Nerven blank“ lägen, entscheidend sei die Zusammenarbeit im Kabinett und in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo die Atmosphäre kollegial und ausgesprochen konstruktiv sei.

Kretschmann kann die Lage des Wahlverlierer nicht anders bewerten, denn er ist nach wie vor ein Verfechter schwarz-grüner, grün-schwarzer oder so genannter Jamaika-Koalitionen. In Stuttgart will er mit der CDU noch bis 2026 regieren. Für den Klimaschutz will er mit seinem Koalitionspartner zwei Prozent der Landesfläche für Photovoltaik- und Windanlagen nutzen.

Mit dem Abtreten von Bundeskanzlerin Angela Merkel geht für Kretschmann eine kommode Phase der Kooperation mit der CDU zu Ende. Er suchte nie den Streit mit ihr und unterstützte sie in der Flüchtlings- und in der Corona-Krise sowie der Europa-Politik immer nach Kräften. Im Wahlkampf 2016, der unter dem Eindruck der Flüchtlings-Politik stand, versprach er sogar, für Merkel zu beten. Das geschah aus Überzeugung – und weil er damit für die baden-württembergische CDU unangreifbar war. Wenn die CDU in Berlin in der Opposition ist, wird Kretschmann es mit seinem Koalitionspartner schwerer haben.

Zur Frage, wie sich das Koalitionsklima in Stuttgart nun verändern könnte, gibt es unterschiedliche Prognosen. Optimisten trauen Kretschmann eine wichtige Schlüsselrolle zu: Für seine Partei könnte er als einziger grüner Ministerpräsident eine Brücke ins Lager der Unions-Ministerpräsidenten bauen. Kretschmann wird weiter an der Koordination mit den Regierungschefs der unionsregierten Länder teilnehmen.

Pessimisten sind der Auffassung, dass der erwartbare Widerspruch zwischen dem liberalen, grünennahen Kurs der CDU im Land und einer womöglich aggressiv auftretenden Unionsfraktion im Bundestag die Landesregierung auseinandertreiben könnte. Denn in der Koalitionsvereinbarung heißt es: „Das Abstimmungsverhalten im Bundesrat wird im gegenseitigen Einvernehmen der Koalitionspartner festgelegt. (…) Enthaltungen soll es nur noch in Ausnahmefällen geben.“ Aber wie soll das funktionieren, wenn in der Brust des CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl künftig zwei Herzen schlagen: Das harte des stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden und das weiche des Kretschmann-Freundes und stellvertretenden Ministerpräsidenten?

Strobl warnt vor „krawallartiger Fundamentalopposition“ in Berlin

Strobl selbst gibt seiner Bundespartei für den künftigen Oppositionskurs klare Empfehlungen: „Von einer krawallartigen Fundamentalopposition halte ich gar nichts. Davon würde ich meiner Partei dringend abraten. Die Union sollte sich für eine konstruktive und zielgenaue Oppositionsarbeit entscheiden. Das Abstimmungsverhalten im Bundesrat machen wir primär vom Landesinteresse abhängig. Ist ein Gesetz der Ampelkoalition gut fürs Land, zum Beispiel, wenn es um Planungsbeschleunigung geht, dann stimmen wir zu, ist es dem Land nicht dienlich, dann freilich lehnen wir es ab“, sagte Strobl der F.A.Z.

Über den Oppositionskurs der Union wird erst entschieden werden, wenn ein neuer Vorstand gewählt ist. Jedenfalls könnte die Union im Bundesrat auch ohne die Stimmen Hessens und Baden-Württembergs Gesetzesvorhaben der Ampel blockieren. Strobl und Kretschmann haben deshalb nach der Bundestagswahl fast verzweifelt zu einer Jamaika-Koalition geraten. Jetzt müssen die beiden Politiker mit der Ampel leben und Kretschmann sich mit einem sozialdemokratischen Kanzler arrangieren, den er als knallharten Verhandler kennengelernt hat.

Angesichts des Niedergangs der Südwest-CDU und der Tatsache, dass in der bisherigen Bundesregierung kein Minister aus Baden-Württemberg war, stellt sich die Frage, ob der Einfluss des Bundeslandes künftig sogar wieder größer werden könnte: Mit Cem Özdemir (Grüne) als Verkehrsminister und Michael Theurer (FDP) als Wirtschaftsminister, könnte das Bundesland gerade bei den Themen Verkehrswende und Transformation der Automobilwirtschaft in Berlin künftig wieder stärker mitreden.

Ob die grün-schwarze Regierung in Stuttgart stabil bis zur nächsten Wahl 2026 regieren wird, hängt nicht nur von den erwartbaren Konflikten im Bundesrat ab, sondern ganz maßgeblich auch davon, welche Richtung die beiden Regierungsparteien einschlagen: Der grüne Landesverband und die Landtagsfraktion emanzipieren sich gerade von ihrem Übervater Kretschmann. Viele Abgeordnete wollen, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin sichtbar wird. Ende des Jahres werden voraussichtlich Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller zu neuen Landesvorsitzenden. Beide gehörten im Landesvorstand bislang zu den Gegnern einer Neuauflage von Grün-Schwarz.

Bei der CDU muss Strobl Anfang November mit einer knappen Wiederwahl und einem Ergebnis zwischen 50 und 60 Prozent rechnen. Doch die CDU spielt auf Zeit und hofft, dass den Grünen der Nachfolgerwechsel misslingt. Alle jüngeren CDU-Politiker, die Strobl herausfordern könnten, haben Kampfkandidaturen schon ausgeschlossen. Man kann das als Zeichen der Schwäche, als Ergebnis innerparteilicher Absprachen oder als staatspolitisch verantwortliches Handeln der CDU werten; wahrscheinlich sind alle drei Lesarten zutreffend. Für die Grünen jedenfalls ist auch ein geschwächter Strobl der Garant von Stabilität. Und weil die FDP die geplante Reform des Wahlrechts im Land ablehnt und wohl auch die ehrgeizigen Klimaschutz-Ziele von Grün-Schwarz nicht in einem Koalitionsvertrag unterschreiben würde, spricht einiges für eine vorläufige Stabilität der jetzigen Koalition.