Die im Ausland lebenden türkischen Wähler scheinen wie schon im ersten Wahlgang sehr motiviert. Auch in der Grugahalle in Essen ist der Andrang bemerkenswert. Bild: AFP

Wieder warten die Türken in Deutschland darauf, ihre Stimme abzugeben. Gut zweihundert Meter lang ist die Schlange am Montagabend vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt. Wie schon vor drei Wochen halten Autos, Menschen springen heraus oder steigen schnell ein. An Parken ist nicht zu denken, an einfach Vorbeifahren auch nicht.

Othmara Glas Redakteurin in der Politik Folgen Ich folge



Wenige Tage vor der Stichwahl scheint es so, als ob die türkischen Wähler im Ausland ebenso motiviert sind, über den Präsidenten der Türkei zu entscheiden, wie im ersten Wahlgang. 54 Prozent der 3,4 Millionen Wahlberechtigten stimmten damals ab.

Weil bislang weder Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan noch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen konnten, folgt am 28. Mai eine Stichwahl. Bis zu diesem Mittwochabend können auch die Auslandstürken abstimmen. Mehr als 1,7 Millionen haben das laut Opposition bis Dienstagabend schon getan. Ebenso viele Türken sind in Deutschland wahlberechtigt.

Wahlbeteiligung überraschend hoch

Yunus Ulusoy vom Zen­trum für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen ist angesichts der Mengen an Wartenden vor den Wahllokalen überrascht. Hatten die Türken im ersten Wahlgang gut zwei Wochen Zeit, um ihre Stimmen abzugeben, sind es nun nur fünf Tage. „Für viele heißt das, noch mal anzureisen, Zeit und Geld auszugeben.“

Ulusoy glaubt, dass die emotionale Komponente eine große Rolle spiele. „Das ist wie im Fußball“, sagt er. So wie Borussia Dortmund als Tabellenerster in den letzten Bundesliga-Spieltag gehe, wecke auch Erdogan positive Gefühle. Ihm fehlten gerade einmal knapp 500.000 Stimmen, um über die 50-Prozent-Marke zu kommen. Das motiviere seine Anhänger, wieder an die Urnen zu gehen, sagt Ulusoy. „Es ist der kleine Beitrag, den man leisten kann, um ‚seinem‘ Präsidenten zum Sieg zu verhelfen.“

Die Opposition, wie etwa die CHP, hat es da schwieriger. In Berlin bietet sie Busfahrten zu den Wahllokalen an, aber die Unterstützer Kilicdaroglus haben erlebt, dass sie kaum etwas gegen Erdogan ausrichten können. „Ihre Motivation ist niedriger.“

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 11:31

In Deutschland hatte Erdogan im ersten Wahlgang 65,5 Prozent erhalten, Kilicdaroglu kam auf 32,5 Prozent der Stimmen. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) hat Türkeistämmige Ende April zu ihrer Wahlentscheidung befragt. Demnach ist das Interesse an türkischer Politik in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Befragten fühlten sich sowohl mit Deutschland als auch der Türkei stark verbunden.