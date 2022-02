Urteil zu Sterbehilfe : Kein Anspruch auf Gift vom Staat

Aktualisiert am

Die Politik ist dabei, die Suizidbeihilfe neu zu regeln, doch darauf können die Gerichte nicht warten. In Münster hat nun das Oberverwaltungsgericht drei Klägern einen Anspruch auf das tödliche Natrium-Pentobarbital verweigert.

Wenn es um Fragen der Sterbehilfe geht, sucht Deutschland seit geraumer Zeit Orientierung. Grund dafür sind mehrere Gerichtsentscheidungen. Vor bald fünf Jahren entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass der Staat unheilbar kranken Patienten einen Anspruch auf Medikamente zur schmerzlosen Selbsttötung in Extremfällen nicht verwehren darf. Mit „Staat“ war hier das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemeint. Vor zwei Jahren folgte ein weiteres, aufsehenerregendes Urteil. Damals kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe und entwickelte ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Um die Folgen beider Entscheidungen wird bis heute gerungen – im Bundestag und in Gerichten.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik.

In Münster hat sich das Oberverwaltungsgericht am Mittwochabend gegen die höchstrichterliche Rechtsprechung aus Leipzig gestellt und die Klagen dreier schwerkranker Menschen abgelehnt. Sie hatten beim Bundesinstitut für Arzneimittel vergeblich Zugang zum tödlichen Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital beantragt. Der Staat sei nicht verpflichtet, den Erwerb dieses Mittels zu erlauben, entschieden nun die Richter.