Steinmeier entlässt Spiegel : „Verantwortung für Amt und für Familie oft nur schwer zu vereinbaren“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Anne Spiegel am Montag in Berlin Bild: dpa

Die erste Kabinettsumbildung der Ampelregierung hat zu einem Wechsel an der Spitze des Familienministeriums geführt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergab die Entlassungsurkunde an die zurückgetretene Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) und die Ernennungsurkunde an Lisa Paus (Grüne). Die Erklärung, die sie einen Tag vor ihrem Rücktritt abgab, „hat vielen Menschen in unserem Land vor Augen geführt, dass die Verantwortung für ein hohes politisches Amt und die Verantwortung für die eigene Familie oft nur schwer und in manchen Situationen gar nicht zu vereinbaren sind“, sagte Steinmeier zu Anne Spiegel.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Sie habe Fehler eingestanden, die sie als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gemacht habe, und sie habe „den schweren Schritt getan, die Konsequenzen gezogen“ und sei als Bundesministerin zurückgetreten, dafür gebühre ihr Respekt. Steinmeier hält es für wichtig, dass in Politik und Gesellschaft weiter darüber diskutiert wird, wie Erwerbs- und Sorgearbeit besser in Einklang gebracht werden können. Und es sei wichtig, sie in einem gesellschaftlichen Klima zu führen, „in dem Mütter und Väter auch über Schwierigkeiten und Überforderungen sprechen können, ohne befürchten zu müssen, als schwach oder gescheitert abgestempelt zu werden“.

Die Erwartungshaltung, dass Beruf und Familie immer, überall und für alle vereinbar sein oder vereinbar gemacht werden müssten, baue da unnötigen Druck auf, wo Nachsicht, Mitgefühl und pragmatische Lösungen gefragt wären. Steinmeier wünschte Spiegel, dass sie Abstand gewinnen kann, „um neue Kraft zu schöpfen und gemeinsam einen guten Weg für sich zu finden“. Die Nachfolgerin Lisa Paus habe immer für eine gerechtere Gesellschaft gestritten, ob es um Fragen der Steuerpolitik ging, um bezahlbaren Wohnraum oder die Belange von Alleinerziehenden. „In Ihrem neuen Amt stehen Sie nun vor der Aufgabe, mehr Gerechtigkeit zu verwirklichen“, so Steinmeier.