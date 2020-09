Besonders Ältere, die andere Zeiten kannten, lamentieren darüber. In Iowa hat mir eine ältere Dame erzählt, wie sie auf einer Reise einen Vetter in Texas besuchte, den sie viele Jahre lang nicht gesehen hatte. Er lud sie ein, in seinem Haus zu übernachten. Als sie dann aber eine spöttische Bemerkung über das machte, was ein Kommentator gerade im konservativen Sender Fox News von sich gab, habe er sie hinausgeworfen: „Mitten in der Nacht musste ich mir ein Motel suchen.“

Trump verstärkte die Angst vor dem Truthahn

Im Freundeskreis habe ich erlebt, wie angespannt viele Amerikaner inzwischen dem Truthahnessen mit der oft weit verstreut lebenden Verwandtschaft am Thanksgiving-Fest entgegensehen. Anhand von Handy-Bewegungsdaten wollen Forscher denn auch ermittelt haben, dass die Familienfeiern zum Erntedankfest kurz nach Trumps Wahl insgesamt 34 Millionen „Mannstunden“ kürzer ausfielen. Immer seltener komme es vor, so die Studie von Verhaltensökonomen der University of California in Los Angeles, dass Personen aus überwiegend „blauen“, also demokratisch dominierten, Wahlbezirken ein Familienfest in einer „roten“ republikanischen Gegend besuchen – und umgekehrt.

Und die allermeisten Amerikaner leben inzwischen in Gegenden, die nach der Logik des Zwei-Parteien-Systems entweder tiefrot oder tiefblau sind. In 60 Prozent aller Landkreise gewannen Trump oder Clinton 2016 mit mindestens 20 Prozentpunkten Vorsprung. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Anhänger beider Parteien in den meisten Gebieten des Landes ungefähr die Waage hielten. Die Amerikaner haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten neu sortiert: Republikaner leben unter Republikanern, Demokraten unter Demokraten.