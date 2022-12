Einbürgerung : Vor allem Syrer und Türken werden Deutsche

Angesichts der Debatte über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts lohnt sich ein Blick auf die Frage, was Ausländer bislang tun müssen, um eingebürgert zu werden und aus welchen Herkunftsländern die meisten Personen kommen, die sich für diesen Schritt entscheiden. Gratis gibt es die deutsche Staatsbürgerschaft auf jeden Fall nicht. Für Erwachsene fällt vielmehr eine Einbürgerungsgebühr von 255 Euro an, für Minderjährige, die zusammen mit ihren Eltern einbürgert werden, sind es pro Kopf 51 Euro.

Einen Anspruch auf Einbürgerung hat in der Regel, wer seit acht Jahren in Deutschland lebt, ein unbefristetes oder auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht hat, Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 vorweisen und finanziell für sich selbst sorgen kann, nicht vorbestraft ist und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt. Außerdem müssen Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sein und eine Verheiratung mit mehreren Ehegatten ist nicht gestattet.

Seit 2008 wird ein Einbürgerungstest verlangt, in dem unter anderem abgefragt werden kann, zu welchem Fest die Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken tragen oder wann in Deutschland die gesetzliche Nachtruhe beginnt. Antwortmöglichkeiten zur letztgenannten Frage: wenn die Sonne untergeht, wenn die Nachbarn schlafen gehen, um Mitternacht oder um 22 Uhr.

Eine weitere Anforderung ist die grundsätzliche Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. Dieses Kriterium gehört neben der Mindestaufenthaltsdauer zu den großen beiden Streitpunkten in der Debatte über die Reform. Wenn es nach der Ampelkoalition geht, soll eine Einbürgerung nämlich in der Regel schon nach fünf statt acht Jahren möglich und die Mehrfachstaatsangehörigkeit erlaubt sein. Schon jetzt kann die Wartezeit auf sechs Jahre verkürzt werden, wenn jemand besondere Integrationsleistungen vorzuweisen hat, etwa durch sehr gute Sprachkenntnisse oder soziales Engagement.

Der Politikwissenschaftler Martin Weinmann vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung weist auf die Ausnahmen hin, die es im Blick auf die Aufgabe der Staatsangehörigkeit gibt. „De jure besteht in Deutschland keine doppelte Staatsangehörigkeit, aber de facto werden im Schnitt mehr als fünfzig Prozent unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert“, sagt Weinmann.

EU-Bürger dürfen ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Personen aus Nicht-EU-Ländern unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden. Das sei der Fall, wenn keine Möglichkeit der Aufgabe der Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes bestehe, wie etwa in Marokko.

Im vergangenen Jahr ließen sich am häufigsten Syrer einbürgern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es 19.100. Daneben ließen sich am häufigsten türkische (12.200), rumänische (6900), polnische (5500) und italienische (5000) Staatsangehörige einbürgern. Insgesamt wurden rund 131.600 Menschen aus 173 Ländern eingebürgert. Das entspricht einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2020). Jede vierte eingebürgerte Person hatte die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates.

Im Sommer wies der Sachverständigenrat für Integration und Migration darauf hin, dass bis 2024 erhebliche Steigerungsraten bei den Einbürgerungen von Syrern zu erwarten seien, weil ein Großteil der Flüchtlinge aus den Jahren 2015/16 bis dahin die Mindestaufenthaltsdauer erfüllen wird.

Quantitativ gesehen sei das wichtigste Herkunftsland der Eingebürgerten in Deutschland seit der Staatsangehörigkeitsreform 1999/2000 mit großem Abstand die Türkei, sagt Politikwissenschaftler Weinmann. Sie machten gut ein Viertel der Eingebürgerten seit 2000 aus. Gleichwohl habe sich ihr Anteil an allen Einbürgerungen von mehr als 44 Prozent im Jahr 2000 in den vergangen Jahren bei unter 15 Prozent, teilweise unter zehn Prozent eingependelt. Insgesamt blieben die Zahlen der Einbürgerungen in den vergangenen Jahren auf einem ähnlichen Niveau, mit zwei Ausnahmen: einmal 2019 durch den Brexit und im vergangenen Jahr durch die eingebürgerten Syrer.

Im europäischen Vergleich gibt es in Deutschland eher wenige Einbürgerungen. Während die Quote im Jahr 2020 pro tausend Einwohner in Schweden bei 7,7 und etwa in den Niederlanden bei 3,2 lag, betrug sie in Deutschland 1,3. Das Statistische Bundesamt ermittelt zudem das sogenannte ausgeschöpfte Einbürgerungspotential. Es bezieht die Zahl der Einbürgerungen auf die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer, die sich laut dem Ausländerzentralregister (AZR) seit mindestens zehn Jahren in Deutschland aufhalten. Im vergangenen Jahr stieg der Wert leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.

Grundsätzlich erlangen Ausländer mit der Einbürgerung unter anderem das Kommunal- und Bundestagswahlrecht, die sogenannten Deutschengrundrechte (Versammlungsfreiheit etc.) und das unverwirkbare Aufenthaltsrecht. Für EU-Bürger ist vor allem das Recht, den Bundestag zu wählen, eine handfeste Veränderung. Für Drittstaatsangehörige gibt es indes weitaus mehr Anreize.

Weinmann hebt zwei Faktoren hervor, die die Einbürgerung hemmen können. Für Drittstaatsangehörige sei das die Pflicht, in der Regel die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben. Für Nicht-EU-Bürger indes die Tatsache, dass eine Einbürgerung gegenüber dem Wohnbürgerstatus kaum zusätzliche Rechte verleihe.

Der Staat muss ein Interesse an der Einbürgerung seiner Bewohner haben: „In der Diskussion geht es oft um Integration, aber im Wesentlichen geht es um eine demokratietheoretische Frage“, sagt Weinmann. Und zwar darum, dass eine „Kongruenz zwischen dem Wahlvolk und der Wohnbevölkerung herzustellen ist“.