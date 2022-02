Einspruch Exklusiv : Sollen Verfassungsfeinde zurück auf die Richterbank?

Aus historisch nachvollziehbaren Gründen reagiert die deutsche Öffentlichkeit sensibel auf mögliche Verflechtungen von Politik und Rechtsprechung. So nehmen Teile der interessierten Öffentlichkeit etwa daran Anstoß, wenn Beamte und Richter, die in den Bundestag gewählt worden sind, nach Ende ihrer Mandatszeit von ihrem gesetzlich bestehenden Rückkehranspruch Gebrauch machen und so ungeachtet der von ihnen als Abgeordnete vertretenen politischen Positionen in ihre früheren Dienstverhältnisse zurückkehren können.

Nicht nur die Bundesinnenministerin stellt sich deshalb die Frage, "wie man Verfassungsfeinde sehr viel schneller aus dem Staatsdienst entfernen kann", und ob es hier gegebenenfalls umfassenderer gesetzlicher Regelungen bedarf (DIE ZEIT vom 12. Januar 2022). Tatsächlich lässt sich die besagte Konstellation nach geltender Rechtslage nicht ausschließen, und das wirft Fragen auf. Sind von Richtern, die mit dem Grundgesetz unvereinbares Gedankengut teilen, gerechte Urteile zu erwarten? Werden sie in ihrem Amt für die freiheitliche demokratische Grundordnung einstehen, gegenüber der sie im Rahmen ihres politischen Mandats Ablehnung geäußert haben?