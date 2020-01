Den Kirchenaustritt erklären : Zum Pfarramt, nicht zum Standesamt!

Kapitel 1: Für 30 Euro ist man raus

Auf die Zunahme der Kirchenaustritte reagieren die Kirchen hilflos. Dass die meisten Mitglieder sonntags nicht mehr in die Kirche gehen, dass vielen Mitgliedern die Kirchen fremd und gleichgültig geworden sind, dass die Kirchen Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Bedeutung verloren haben – die Kirchen wissen es. Sie wollen es auch nicht einfach hinnehmen.

Die katholische Kirche setzt, so der Sekretär der Bischofskonferenz, auf den synodalen Weg, auf stärkere Beteiligung von Gemeinden und Mitgliedern. Die evangelische Kirche will, so ihr Ratsvorsitzender, die Bedeutung der christlichen Botschaft deutlicher machen. Aber stärker beteiligen lassen sich nur die, die schon am Kirchen- und Gemeindeleben beteiligt sind, und deutlicher kann die Bedeutung der christlichen Botschaft nur denen gemacht werden, denen die christliche Botschaft überhaupt noch etwas bedeutet. Wie steht es mit denen, die mit der christlichen Botschaft, mit Kirche und Gemeinde abgeschlossen haben?

Sie finden sich auf den Amtsgerichten und Standesämtern ein, auf denen je nach Bundesland die Austritte aus der Kirche vollzogen werden. Sie zahlen in den meisten Bundesländern circa 30 Euro, erklären den Austritt aus der Kirche, merken dabei manchmal, dass sie gar nicht wissen, welcher Kirche sie angehören und aus welcher sie austreten wollen, bringen es telefonisch bei Eltern oder Großeltern in Erfahrung, unterschreiben die Austrittserklärung, bekommen eine Bescheinigung, und die Sache mit der Kirche ist erledigt. So rasch kann es gehen. Aber oft geht es nicht so rasch.

Die zuständigen staatlichen Bediensteten berichten von vielen Austretenden, die ein großes Mitteilungs- und Rechtfertigungsbedürfnis haben. Sie reden. Sie wollen die Kirchensteuer nicht zahlen, sie können sich die Kirchensteuer nicht leisten, sie sind vom Kindesmissbrauch in den Kirchen erschüttert, sie verzweifeln am Mangel an Transparenz, von der Vertuschung des Kindesmissbrauchs bis zur fehlenden Bereitschaft der Kirchen, jedem Mitglied über die Einnahmen und Ausgaben Mitteilung zu machen, sie sehen die Kirchen in zu großer Nähe zum Staat oder den Staat in zu großer Nähe zu den Kirchen, sie halten die Kirchen für reformunfähig oder reformunwillig, sie finden die Kirchen, deren Stimmen zum gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr und nichts anderes beitragen als alle möglichen anderen gesellschaftlichen Stimmen, belanglos, sie können mit Gott und erst recht mit Trinität und Christus und Kreuzestod und Auferstehung nichts anfangen.

Gleichgültig sind die wenigsten, beobachten die staatlichen Bediensteten. Manche treten aus, obwohl sie noch an Gott glauben. Aber sie glauben nicht mehr an die Kirche. Und sie fühlen sich in den Kirchen so wenig zu Hause, dass sie ihre Entfremdung und deren Ursachen nicht innerhalb der Kirchen vorbringen.

Aber eben dort gehören sie hin. Wenn die Entfremdung und ihre Ursachen schon nicht innerhalb der Kirchen vorgebracht werden, weil die Austrittswilligen sich in den Kirchen nicht zu Hause fühlen, sollten sie vorgebracht werden, wenn die Austrittswilligen das Haus der Kirche verlassen. Womit immer die Kirchen die Beendigung des Verhältnisses zwischen sich und ihren Mitgliedern vergleichen wollen, dem Verlassen eines Vereins, eines Teams, einer gemeinsam betriebenen Praxis oder Kanzlei, einer Beziehung, einer Freundschaft – wenn der Verlassende nicht das Gespräch sucht, wird es von den Verlassenen gesucht.