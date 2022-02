Aktualisiert am

Spionagesoftware Pegasus : Politisches Erdbeben in Israel

Die Spionagesoftware wurde offenbar nicht nur im Ausland eingesetzt, sondern auch in Israel selbst. Die Enthüllungen könnten sich auch auf den Korruptionsprozess gegen Benjamin Netanjahu auswirken.

Sitz der israelischen Cyberfirma NSO in der Arava-Wüste in Sapir Bild: Getty

Die Bürgermeisterin der Stadt Netanja, jüdische Siedler, der Generaldirektor des Justizministeriums, der Anführer eines Protests körperlich beeinträchtigter Menschen: So unterschiedlich sind die Personen, die angeblich von der israelischen Polizei widerrechtlich ausspioniert worden sind. Es handele sich nach bisherigen Informationen um Dutzende Betroffene, deren Telefone mittels Spionagesoftware gehackt worden seien, schrieb das Wirtschaftsmagazin „Calcalist“.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Dabei habe es weder richterliche Anordnungen für die Ausforschungen gegeben noch seien in der Mehrzahl der Fälle zuvor überhaupt Untersuchungen gegen die Betroffenen eingeleitet worden. Der Polizei sei es einzig darum gegangen, an so viele Informationen wie möglich zu gelangen, etwa um „Störungen der öffentlichen Ordnung“ vorbeugen zu können oder um Quellen von durchgestochenen Informationen ausfindig zu machen.