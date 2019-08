Zustand der SPD : Ein einziges Drama

Kaum zu glauben, aber wahr: Nicht einmal zweieinhalb Jahre ist es her, dass der SPD in einigen Kreisverbänden die roten Mitgliedsbücher ausgingen – so groß war das Interesse, auf den „Schulz-Zug“ aufzuspringen und die älteste noch bestehende Partei des deutschen Parlamentarismus neue Kraft spüren zu lassen. Und wie! Im Februar 2017 lagen Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage auf einmal vor der Union.

Rückblickend nehmen sich diese Monate aus wie der vierte Akt eines klassischen Dramas: Die Handlungsdynamik verzögert sich, eine gutes Ende scheint doch noch möglich. Doch das Elend der deutschen Sozialdemokratie nahm schon bald seinen Lauf, nicht anders als das vieler sozialdemokratischer oder sozialistischer Parteien in Westeuropa: Programmatisch der industriekapitalistischen Welt des 20. Jahrhunderts verhaftet, personell durch das Erstarken der Grünen und der Linken ausgezehrt, habituell gefangen in der Mentalität eines zu Wohlstand gekommenen Aufsteigermilieus, dem die Lebenswelt der kleinen Leute immer fremder wurde.

So ist es denn auch nicht der vermeintliche Pesthauch der großen Koalition, welcher der SPD die Luft zum Atmen nimmt. Wenn die Partei sich heute in bundesweiten Meinungsumfragen der Zehn-Prozent-Marke nähert (im Osten liegt sie längst darunter), so kommt darin nicht allein die Skepsis der Wähler zum Ausdruck, ob die SPD überhaupt noch eine Machtoption hat. Mehr noch spiegeln die Umfragewerte die Stimmung in einer Partei, die, siehe oben, habituell, programmatisch und auch personell am Ende ist. Diese Diagnose gilt schon lange für viele Landesverbände, obwohl diese sich wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen in der Opposition zu regenerieren versprachen. Nein, eine Partei, deren drei kommissarische Vorsitzende wie auch sämtliche Mitglieder der Parteiführung sich nicht in der Lage sehen, als Vorsitzende der deutschen Sozialdemokratie zumindest ein Gesicht zu geben, geschweige denn eine programmatische Perspektive, eine solche Partei hat es in der deutschen Parlamentsgeschichte noch niemals gegeben. Aber gerade weil es so ist, wird man sich wohl an den Gedanken gewöhnen müssen, dass es die klassische Sozialdemokratie nicht mehr geben wird; weniger deswegen, weil es sie nicht mehr geben könnte, sondern weil sie sich selbst aufgegeben hat.