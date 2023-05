Superwahljahr in Spanien : Spaniens Rechte sagt dem „Sanchismus“ den Kampf an

Pedro Sánchez verpasste den Wahlkampfauftakt. Während seine Herausforderer in Spanien auf die Tribünen stiegen, ließ sich der spanische Ministerpräsident im Oval Office auf einem Sessel neben Joe Biden nieder. Welt- statt Kommunalpolitik – einen besseren Wahlhelfer konnte sich der Vorsitzende der sozialistischen PSOE-Partei nicht wünschen. Von Washington ging es für Sánchez dann aber nach Sevilla, um den sozialistischen Bürgermeister zu unterstützen.

In Spanien hat am Freitag offiziell die Kampagne für den Superwahlsonntag Ende Mai begonnen. Dann finden nicht nur Kommunalwahlen statt, sondern die Spanier wählen auch die Parlamente in 12 der 17 Regionen. Die Sozialisten und konservative Volkspartei (PP) haben sie daher zur ersten Runde der Parlamentswahlen erklärt, obwohl die erst am Ende des Jahres stattfinden. Schon vom 28. Mai erhoffen sie sich den entscheidenden Schub für den Sieg in dem offenen Rennen: Laut Umfragen hängt die Zukunft der regierenden linken Minderheitsregierung an einem seidenen Faden.