Antisemitismus in Spanien : Hass auf den „Hügel der Juden“

Ein Dorf in Kastilien hat seinen Namen geändert, denn es hieß: „Tötet Juden“. Seitdem kommt es zu antisemitischen Attacken – von außerhalb. Die Bewohner knüpfen an die jüdische Vergangenheit an, um den Ort wiederzubeleben.

Der Hass auf das kleine Dorf muss riesig sein. Nur gut vierzig Menschen leben in Castrillo Mota de Judíos. Viele von ihnen sind alt und sitzen am liebsten im Schatten vor ihren Häusern. Doch spanische Neonazis lassen den Weiler in den verlassenen Weiten Kastiliens nicht zur Ruhe kommen. „Im Sommer sind wir nur knapp einer Kata­strophe entgangen“, sagt Bürgermeister Lorenzo Rodríguez. Gerade noch rechtzeitig entdeckten Nachbarn das Feuer, das die Angreifer in einem Altpapier-Container gelegt hatten. Wegen der großen Hitze herrschte damals überall in Kastilien höchste Brandgefahr.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Dabei geht es nur um wenige Buchstaben. Bis vor sieben Jahren hieß das Dorf „Castrillo Matajudíos“ – der zweite Teil lässt sich mit „Tötet Juden“ oder „Judentöter“ übersetzen. Mit dieser Adresse wollten die meisten Einwohner nicht mehr leben. In einem Bürgerentscheid änderten sie den Namen in „Castrillo Mota de Judíos“ – Judenhügel. Denn Juden hatten dort bis ins 15. Jahrhundert gewohnt. Sie waren Vorfahren zahlreicher Bewohner, die sich später taufen ließen. Nach Jahrhunderten kehrt nun langsam das jüdische Leben zurück: Im August ließ sich eine jüdische Familie mit zwei Kindern in dem Dorf nieder. Diese Nachricht provozierte offenbar die letzte antisemitische Attacke.