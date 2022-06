Bundeswehr-Sondervermögen : Nur ein bisschen Schuldzuweisung

So einig sind sie selten: Ampel und Union loben den historischen Tag, an dem sie das Sondervermögen für die Bundeswehr im Grundgesetz verankern. Ein paar Spitzen gibt es dennoch.

Eine Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheit wird nicht alle Tage im Bundestag beschlossen. Wenn 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr ausgegeben werden sollen und das im Grundgesetz verankert wird, dann verlangt das eine weitreichende Begründung. Die Vertreter der Ampelkoalition boten am Freitag gleich drei Minister auf, um die historische Bedeutung des Aktes hervorzuheben.

Einst werde diese Entscheidung mit der Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und dem NATO-Doppelbeschluss verglichen werden, sagte Finanzminister Christian Lindner. Seine Partei, die FDP, sei sich ihrer historischen Verantwortung bewusst, die Bundeswehr angesichts des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine zu stärken. Es gehe nicht nur um das notwendige militärische Großgerät, sondern auch um die direkte Ausstattung der Soldaten.

„Wer für unser Land mit dem Einsatz des ganzes Lebens dient, der verdient die Rückenstärkung des ganzen Bundestags“, warb Lindner für Zustimmung. Er erinnerte daran, dass Vertreter der Regierung und der Unionsopposition das Sondervermögen im Finanzministerium beschlossen hätten, dem ehemaligen Reichsluftfahrtministerium, in dem einst der aggressive Nationalismus des NS-Regimes geherrscht habe. Damals habe Europa die militärische Stärke Deutschlands gefürchtet. „Heute wird in Europa gefürchtet, dass Deutschland militärische Defizite hat.“

Angesichts des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine müsse Deutschland bereit sein, „unsere Werte auch militärisch zu verteidigen“, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD. Über Jahrzehnte sei die Bundeswehr vernachlässigt worden, nun müssten die Streitkräfte endlich so ausgerüstet werden, dass sie ihre Kernaufgabe, die Landes- und Bündnisverteidigung, erfüllen könnten. Die Bundeswehr könne so zu einer „Allround-Armee“ werden, die in der NATO als „Kooperations- und Anlehnungspartner“ ihre Aufgabe erfülle. Der Bundestag solle „ein Zeichen der Geschlossenheit setzen“ für die Soldatinnen und Soldaten, die ihre bisher fehlende Ausrüstung Jahre früher bekommen würden.

Verhandlungen dauerten drei Monate

Auf die Lage der Soldaten ging auch SPD-Chef Lars Klingbeil ein. Er habe schon lange nicht mehr erklären können, warum sich Soldatinnen und Soldaten vor ihrem Auslandseinsatz Nachtsichtgeräte oder Rucksäcke von ihrem eigenen Geld kaufen mussten. Wenn nun die Linke den Eindruck erwecke, es gebe eine „Militarisierung der Außenpolitik“, dann könne er nur sagen: „Was für ein Quatsch!“.

Putins Angriffskrieg habe gezeigt, dass Sicherheit und Freiheit in Europa ein „kostbares Gut“ seien, das man auch militärisch verteidigen müsse, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie kritisierte die Union dafür, dass sie sich geweigert habe, aus dem Sondervermögen auch die „Ertüchtigung von Partnern“ zu finanzieren. Das könne sie nicht verstehen, da sich die Union immer als Europapartei verstanden habe. Dennoch sei das Sondervermögen nicht weniger wichtig, denn die Defizite in der Bundeswehr seien nicht länger tragbar, wenn etwa von 350 Puma-Panzern nur 150 einsatzbereit seien. Anders als zu Zeiten der unionsgeführten Regierung, werde es „eine klare Transparenz im Beschaffungswesen geben“.

Nach drei Monaten Verhandlungen zeigte sich auch die Union am Freitag zufrieden. Es sei ein „notwendiger und wichtiger Schritt, den wir heute tun“, sagte der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion Mathias Middelberg (CDU). Deutschland habe das Szenario einer „möglichen Landesverteidigung“ vernachlässigt. Man müsse „ehrlich sagen“, dass das Sondervermögen eine „Sonderschuld“ sei. Das Bundeswehrfinanzierungsgesetz sei so formuliert, dass nach dem Auslaufen des Sondervermögens das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erreicht werden könne. Das sei „ganz, ganz wichtig“.

Die NATO hatte 2014 bei einem Treffen in Wales in einem Gipfelkommuniqué beschlossen, dass diejenigen ihrer Mitglieder, die weniger als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, sich in den kommenden zehn Jahren, also bis 2024, auf dieses Ziel „zubewegen“ sollen. Eine Verpflichtung im engeren Sinne war das also nicht. Middelberg erinnerte zunächst daran, in welchen Fällen die SPD in der Vergangenheit nach Ansicht der Union nicht genug für die Verteidigung getan habe. So habe sich der damalige Finanzminister, der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz, gegen die von der Union verlangte Bewaffnung von Drohnen gewehrt. Dennoch solle man sich nicht in gegenseitigen Schuldzuweisungen ergehen.

Harter Widerstand gegen das Sondervermögen kam von den Oppositionsparteien am rechten und am linken Rand, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer nannte die von Ampel und Union getragene Einigung zwar in materieller Hinsicht „begrüßenswert“, lehnte jedoch die Art der Entscheidung ab. Man habe es mit einem „parlamentarischen Schweinsgalopp“ zu tun, dabei sei es auch möglich, hundert Milliarden Euro ohne Grundgesetzänderung zu finanzieren. Dietmar Bartsch, Ko-Vorsitzender der Linksfraktion, sprach von einer „Schieflage“ der Diskussion. Es gehe nur um „Militär, Militär, Militär“. Dass die Bundeswehr unterfinanziert sei, sei ein „Mythos“. Er verwies auf die Steigerung des Verteidigungshaushalts in den zurückliegenden zehn Jahren. „Aufrüstung ist der Wahnsinn“, sagte Bartsch.