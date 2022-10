Krieg gegen die Ukraine : Belarussische Soldaten sollen Russland helfen – aber nicht kämpfen

Aktualisiert am

Minsk gibt die Bildung eines gemeinsamen Truppenverbundes mit Moskau bekannt. So dürfte Machthaber Aleksandr Lukaschenko versuchen, nicht direkt in den Krieg in der Ukraine hineingezogen zu werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin (l) und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko während ihres Treffens am 26.09.2022 in Sotschi. Bild: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Im Ukrainekrieg spielt Belarus bisher die Rolle eines Aufmarschgebiets. „Wir nehmen daran teil“, sagte Machthaber Alexandr Lukaschenko vorige Woche über Russlands „Spezialoperation“ gegen den gemeinsamen Nachbarn, „aber wir töten niemanden. Wir schicken unsere Soldaten nirgendwohin.“ Könnte sich das ändern? Am Montag sagte Lukaschenko den Spitzen seines Sicherheitsapparats, er habe sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Ende voriger Woche in Sankt Petersburg darauf verständigt, einen „gemeinsamen regionalen Truppenverband“ aufzustellen. Dessen Grundlage werde die belarussische Armee sein.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

In einem Seitenhieb flocht Lukaschenko ein, dass er zwar nicht viele Soldaten aus Russland erwarte („sie haben genug Probleme“), doch würden in Belarus „mehr als tausend Mann“ eintreffen. Lukaschenko sagte nicht, wie groß der Verband sein und welchem konkreten Zweck er dienen solle, wies nur allgemein auf eine „Verschärfung an den westlichen Grenzen des Unionsstaats“ mit Russland. Laut einer Militärdoktrin des Gebildes kann ein gemeinsamer Truppenverband jederzeit aufgestellt werden, nicht nur bei Gefahr.

Die Militärdoktrin von Belarus sieht wiederum vor, dass bei „wachsender Kriegsgefahr“ ein „vereintes Kommando“ für einen solchen Verbund zu gründen sei. Davon war weder in Minsk, noch in Moskau die Rede. Nach Lukaschenkos Vorstoß befragt, verwies Putins Sprecher knapp auf die Rechtslage im Unionsstaat. Moskau dürfte aufgrund von Lukaschenkos seit der Protestwelle 2020 geschwächter Position bisher darauf verzichtet haben, mehr Unterstützung einzufordern, und hat ohnehin keine hohe Meinung von den Fähigkeiten des belarussischen Militärs. Doch könnte Putin angesichts der Nachschubprobleme in der Ukraine jetzt Druck auf Lukaschenko ausüben.

Lukaschenko hat kaum Kapazitäten für den Verbund

Ein offener Kriegseintritt wäre in Belarus sehr unpopulär, zudem braucht Lukaschenko seinen Sicherheitsapparat ganz zum Machterhalt. Als Ausweg erscheint der Westen: Zwar warf Lukaschenko Kiew vor, „Angriffe auf das Gebiet von Belarus zu planen“, skizzierte aber vor allem eine westliche Drohkulisse, in der Belarus Russland schütze. „Im Westen“, sagte er, werde fälschlich verbreitet, das Belarus „direkt“ in Russlands „Spezialoperation“ eintreten wolle. Die NATO und „eine Reihe europäischer Länder“ erwögen „mögliche Aggressionsvarianten gegen unser Land bis hin zu einem Nuklearschlag“.

Ziel sei es, gegen Belarus und Russland zugleich vorzugehen. Sein Ziel sei Frieden, sagte Lukaschenko. „Wenn du Frieden willst, musst du dich auf den Krieg vorbereiten.“ Man müsse Pläne von „Schuften“ durchkreuzen, die versuchen, uns in den Streit hineinzuziehen.“ So erschien Lukaschenkos Vorstoß eher als Versuch, nicht noch tiefer in Putins Krieg hineingezogen zu werden.

Mehr zum Thema 1/

Pawel Murawejko, ein Führungsmitglied von Lukaschenkos Sicherheitsrat, brachte den Ansatz im belarussischen Staatsfernsehen auf die Formel: „Wir stehen gleichauf mit unseren russischen Brüdern Schulter an Schulter und lassen keine Stöße in ihren Rücken, keine Angriffe auf sie zu.“ Aber nur, wenn in Belarus „Frieden und Ordnung“ herrschten, hätten auch Russlands westliche Regionen „Ruhe“.