Söder und Merz im KKW : Es ist nie zu spät für Isar 2

Die Bayerische Staatskanzlei verbreitete dieses Foto von Merz und Söder im Kernkraftwerk Isar 2. Bild: dpa

Was die Turbine für Scholz, ist Isar 2 für Söder und Merz. In beiden Fällen geht es um viel Symbolik, aber auch um die Gegensätze, wie diese Energiekrise in Europa zu meistern ist.