Fraktur : Söder, wie er sich einseift

Für alle, die darunter leiden, dass die „heute show“ immer noch in den Sommerferien ist, haben wir einen Tipp zur Überbrückung: den TikTok-Kanal der CSU. Man sollte zwar nicht erwarten, dass Markus Söder dort so einen heißen Tanz hinlegt wie seine finnische Kollegin Sanna Marin. Aber ein paar lustige Sachen macht und sagt Söder schon, jedenfalls aus unserer Sicht. Das Zielpublikum findet sie, wie wir hören, eher cringe. In jungen Jahren scheint noch nicht jeder den subtilen Sinn Söders für Satire erkennen zu können, den er schon im Begrüßungsvideo aufblitzen lässt. Dort tritt der CSU-Chef, der sich bekanntlich gern verkleidet, als Lutz van der Horst auf, da gibt es schon der Frisur halber kein Vertun. Das ist der Comedian, der für die „heute show“ Politiker dazu bringt, merkwürdige Dinge zu sagen. Auf TikTok machen die es ganz ohne einen solchen Stichwortgeber.

Auf dieser Plattform enthüllen nun selbst Staatsmänner Dinge, die man schon immer wissen wollte, sich im Interview aber nie zu fragen traute. Im Falle Söders zum Beispiel, was er an Heiligabend isst (Schaschlik, roten Heringssalat). Und ob er auch Döner mag (ja). Aber keine Sorge, liebe Stammwählerschaft der CSU: Er legte dieses Bekenntnis unter einem gut sichtbaren Holzkreuz ab.

Söder unter einem Wasserfall in der Partnachklamm

Erfrischend war auch das Outing des bayerischen Ministerpräsidenten, gerne in bayerischen Seen zu schwimmen. Die Chance, dabei elegant zu dem Thema überzuleiten, das die Deutschen derzeit aufwühlt, nutzte Söder jedoch erstaunlicherweise nicht. Er hätte doch sagen können: Im Chiemsee wird man auch sauber, aber viel billiger als in der eigenen Wanne. Ein Video, wie Söder sich unter einem Wasserfall in der Partnachklamm einmal selbst einseift, wäre erst recht viral gegangen. So aber machte nicht nur der Schnellduscher Habeck mit seinen Sparvorschlägen für das Badezimmer Furore, sondern sogar noch Söders Nachbar Kretschmann allein mit seinem Waschlappen.

Gut, über dem schwäbischen Bademeister schlugen danach die Wogen der Häme zusammen. Die aber belegen nicht, dass Kretschmann zu heiß gebadet hat, sondern, dass er einen wunden, um nicht zu sagen: feuchten Punkt in der Volksseele berührte. Die Empörung über den Aufruf zur Katzenwäsche ist nur mit der deutschen Duschsucht zu erklären. Die hat uns zweifellos der kosmetisch-industrielle Komplex in Amerika eingeimpft.

Man müsste als Badezusatz Hafermilch nehmen

Deutschland stank doch auch nicht zum Himmel, als nur einmal in der Woche gebadet wurde, und zwar in ein und demselben Wasser, dem zwischendurch allenfalls eine Brausetablette mit Fichtelnadelduft spendiert wurde. Heutzutage müsste man als Badezusatz natürlich eher Hafermilch nehmen. Auch die frühere Badefolge (Vater, Mutter, Kind) ist nicht mehr zeitgemäß. Aber die ließe sich ja än­dern. Oder, bald noch einfacher: Die Badenden wechseln einfach von Woche zu Woche das Geschlecht.

Es ist und bleibt ein Rätsel, warum sich eine Nation, in deren Reihen nicht nur Politiker der Devise folgen „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“, jeden Tag unter die Dusche stellt. Wo man in den modernen Rainshower-Kabinen mit ihren Hochdruckdüsen doch sogar aufpassen muss, nicht ertränkt zu werden; die Unterschiede zu einer Autowaschstraße sind nur noch graduell.

Scholz wäscht seine Hände in Unschuld

Und unser nationaler Waschzwang macht ja nicht einmal vor den Geldscheinen halt. Dieser Energieverschwendung will nun aber der Finanzminister mit einer neuen Behörde zu Leibe rücken. Vielleicht findet we­nigstens die heraus, woher die zweihunderttausend Euro stammen, die in einem Hamburger Schließfach lagen, wahrscheinlich zum Trocknen. Derzeit weiß das aber noch keiner ganz ge­nau, nicht einmal der Kanzler. Der wäscht seine Hände in Unschuld, auch ziemlich oft. Politik kann schon ein ziemlich schmutziges Geschäft sein.

Bisher nur ein Wort zu den woken Waschlappen in Ravensburg

Womit wir wieder bei Söder wären. Der hat nun auch in die Winnetou-Debatte eingegriffen, bisher aber nur auf Twitter und nur mit einem zustimmenden Wort zur Empörung über die woken Waschlappen vom Ravensburger Verlag. Dabei schreit das Thema doch nach einem spektakulären Be­kenntnis zu dem edlen Indianer auf TikTok. Müssen wir noch erwähnen, in welcher Verkleidung?