Hinrichtung in Singapur : Mutmaßlich geistig Behinderter hingerichtet

Demonstranten fordern am Dienstag in Kuala Lumpur von Singapur, einen mutmaßlich geistig behinderten Mann nicht hinzurichten. Bild: EPA

Der südostasiatische Stadtstaat Singapur hat trotz Kritik und Appellen der internationalen Gemeinschaft einen Häftling mit stark eingeschränkten intellektuellen und kognitiven Fähigkeiten hingerichtet. Das Todesurteil gegen den 34 Jahre alten Nagaenthran Dharmalingam sei am frühen Mittwochmorgen vollstreckt worden, berichtete die Familie des Malaysiers nach Angaben von Nachrichtenagenturen. Die Richter hatten ein Gesuch der Mutter des Häftlings auf Aussetzung der Vollstreckung am Dienstag zurückgewiesen. Der damals 21 Jahre alte Malaysier war 2009 mit 42,72 Gramm Heroin an der Grenze zu Singapur gefasst und ein Jahr später verurteilt worden. In dem für seine strengen Gesetze bekannten Stadtstaat wird beim Schmuggel von 15 Gramm puren Heroins oder mehr automatisch die Todesstrafe verhängt.

Kritiker sehen in der Hinrichtung einen Verstoß gegen internationales Recht, weil der Verurteilte die Folgen seiner Handlungen nicht vollständig habe überblicken können. Ärzte haben bei ihm einen Intelligenzquotienten von 69 gemessen, was als geistige Behinderung einzustufen sei. Außerdem sei bei ihm ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom festgestellt worden. Die Behörden in Singapur behaupten dagegen, der Mann sei sich der Risiken seiner Tat bewusst gewesen. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte Singapur aufgefordert, die Todesurteile gegen Nagaenthran und einen weiteren Malaysier, dessen Hinrichtung für Freitag terminiert sei, aufzuheben. Sie kritisierte die „alarmierende“ Geschwindigkeit, mit der derzeit Vollstreckungsbefehle in Singapur ausgestellt würden.

Nachdem der Stadtstaat zwei Jahre lang keine Todesurteile mehr vollstreckt hatte, war am Ende März der Singapurer Abdul Kahar bin Othman im Alter von 68 Jahren im Changi-Gefängnis erhängt worden. Den Angaben zufolge warten derzeit mehr als 50 Verurteilte in dem Stadtstaat auf ihre Hinrichtung, die meisten von ihnen wegen Drogenvergehen. Mindestens drei weitere Männer stehen womöglich kurz vor ihrer Hinrichtung. Das Hochkommissariat verwies in seiner Mitteilung auf Erkenntnisse, wonach die Todesstrafe als Abschreckungsmittel ungeeignet sei. Singapur sollte sein Festhalten an der Todesstrafe überdenken.

Gegen Nagaenthrans Hinrichtung hatten sich in den vergangenen Tagen auch Bürger des südostasiatischen Landes unter anderem während einer Mahnwache ausgesprochen. In dem Stadtstaat hat sich eine kleine, aber aktive Bewegung gegen die Todesstrafe gebildet. Die Behörden berufen sich aber auf Umfragen, wonach die Mehrheit der Bevölkerung an der Höchststrafe als Abschreckungsmittel in der Verbrechenbekämpfung festhalten wolle.