Nach Sanktionslockerungen : Sind die Atomgespräche mit Iran auf der Zielgeraden?

In der Debatte über eine mögliche Wiederherstellung des Atomabkommens kündigt Washington erste Sanktionslockerungen an. Teheran und Moskau begrüßen den „richtigen Schritt“.

Teilnehmer der Gespräche über eine mögliche Wiederherstellung des Atomabkommens mit Iran am 9. Dezember 2021 in Wien Bild: AFP

Die Gespräche über eine mögliche Wiederherstellung der Atomvereinbarung mit Iran stehen vor ihrer entscheidenden Phase. Es wird damit gerechnet, dass die Unterhändler nach einer Woche der Konsultationen zu Hause diese Woche wieder nach Wien zurückkehren. Dort finden seit April 2021 indirekte Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten statt. Sie zielen darauf, die Vereinbarung von 2015 (JCPOA) wieder herzustellen, welche die Vereinigten Staaten unter dem früheren Präsidenten Donald Trump einseitig gekündigt hatten und gegen deren Bestimmungen auch Iran in der Folge in erheblichem Ausmaß verstoßen hat. Am Freitagabend kündigte die Regierung von Präsident Joe Biden, der zu JCPOA zurückkehren möchte, die Aufhebung bestimmter Sanktionen an, welche technische Nuklearkooperationen mit Iran blockierten.

In Teheran wurde die Ankündigung als „richtiger, aber nicht ausreichender Schritt“ begrüßt. Der russische Vertreter Michail Uljanow sprach von einem Schritt in die richtige Richtung, der als Hinweis darauf gesehen werden könne, dass die Wiener Gespräche „in die letzte Phase eintreten“. Europäische Diplomaten forderten Iran auf, „die Chance, die sich damit bietet, schnell zu nutzen“. Es bleibe „nur noch sehr wenig Zeit, um die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen“. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett äußerte sich kritisch: Wer glaube, dass eine Einigung die Stabilität erhöhe, liege falsch. Sie würde vorübergehend die Urananreicherung durch Iran verzögern, „aber wir alle in der Region werden einen unverhältnismäßig hohen Preis dafür zahlen“. Israel behalte sich vor „zu handeln“, ob mit oder ohne Einigung in Wien.