Bidens Sicherheitsstrategie : China bereitet Amerika größere Sorgen als Russland

Wegen Putins Angriff auf die Ukraine vertagte Washington die Vorlage der Sicherheitsstrategie. An der langfristigen Linie ändert sich aber nichts: die größte Herausforderung ist Pekings Machtstreben.

Präsident Joe Biden am Weißen Haus Bild: Reuters

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Berlin bekanntlich eine „Zeitenwende“ bewirkt. In Washington führte er zwar dazu, dass die Biden-Regierung die Vorlage ihrer nationalen Sicherheitsstrategie vertagte und feststellen musste, dass eine absteigende autoritäre Macht kurzfristig ebenso gefährlich sein kann wie eine aufstrebende. In der langfristigen Einschätzung aber veränderte sich wenig: Chinas Bestreben, ein autoritäres Herrschaftssystem mit einer revisionistischen Außenpolitik zu verbinden, bereitet Washington größere Sorgen als das angeschlagene Russland.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Beide Mächte stellten unterschiedliche Herausforderungen dar: Moskau sei mit seiner rücksichtslosen Missachtung des Völkerrechts, die der Krieg gegen die Ukraine offenbare, eine unmittelbare Gefahr für die freie Weltordnung. Peking indes sei „das einzige Land, dass sowohl die Absicht hat, die Weltordnung umzugestalten, als auch zunehmend die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht, dieses Ziel zu erreichen“.