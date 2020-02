Münchner Sicherheitskonferenz : Wang: Amerika sollte Koexistenz mit China akzeptieren

Aktualisiert am

Er hoffe, dass die Supermacht USA nicht das Vertrauen in der Welt und „ihren gesunden Menschenverstand“ verliere: Chinas Außenminister Wang in München Bild: AFP

China reagiert empört auf die scharfe Kritik des amerikanischen Außenministers an der kommunistischen Führung. Man wolle in Amerika keinen Erfolg eines sozialistischen Landes, sagte Außenminister Wang in München.