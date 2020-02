Transatlantische Weltdeutungen : Nicht vom gleichen Blatt

Schnell geschimpft, dann weitergereist: Pompeo verabschiedet sich am Samstagmittag am Münchner Flughafen von amerikanischen Konsulatsmitarbeitern. Bild: AP

Das wollte der Minister denn doch nicht auf der Regierung Trump sitzen lassen. Die Vereinigten Staaten erteilten der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage, hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vortag zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt und damit das Dementi des amerikanischen Außenministers Pompeo provoziert. Die Aussage eines „westlichen Führers“ stimme mit der Wirklichkeit überhaupt nicht überein, und es stimme auch nicht, dass die amerikanische Führungsrolle in der Welt passé sei. Der Abgesang auf den Westen, der ja in gewisser Weise das Konferenzthema ist, sei auch verfrüht. Nicht nur das: Der Westen habe eine viel hellere Zukunft als die illiberalen, autokratisch regierten Staaten; den Wettbewerb mit denen werde er gewinnen.

Man könnte meinen, hier treffe klassische amerikanische Zuversicht, mit ein paar Spritzern Pathos, Ärger und Selbstgefälligkeit garniert, auf klassische deutsche (oder europäische) Düsternis im Angesicht vielfältiger innerer und äußerer Herausforderungen. Aber der Disput ist grundsätzlich, und er begleitet die Regierung von Januar 2017 an: Ihr wird Verachtung für Allianzen, internationale Abkommen und den Multilateralismus ganz generell vorgeworfen – es gibt ja nicht wenige Fälle, die den Vorwurf belegen. Die amerikanische Politik und nicht zuletzt der Präsident selbst halten wiederum den Europäern und insbesondere den Deutschen Naivität im Umgang mit Russland und mit Iran vor – und ihre offenkundigen Defizite auf dem Verteidigungssektor. Das eigene „Commitment“ gegenüber der Nato sei dagegen über jeden Zweifel erhaben, für welche Behauptung das nicht zu bestreitende große amerikanische Engagement im Osten der Nato angeführt wird. Auf der anderen Seite ist aber eben auch nicht zu bestreiten, dass Rhetorik und Stil, die Trump an den Tag legt, nicht dazu beitragen, einen Damm gegen Tendenzen zu errichten, dass Amerika und Europa getrennte Wege gehen.

Im Gegenteil, wenn es den Vereinigten Staaten ernst ist mit dem Systemwettbewerb mit China und mit der militärischen De-nuklearisierung Irans, dann brauchen sie Partner, und die finden sich in erster Linie in der Nato und in der EU. Während die ihre Leistungsdefizite beheben müssen, was sie in München auch wiederholt versprochen haben, sollten die Vereinigten Staaten wieder viel mehr in die Pflege von Bündnissen investieren. Dazu würde auch gehören, deutsche Autoexporte in die Vereinigten Staaten nicht als Bedrohung der nationalen Sicherheit einzustufen. Das alte Motto, dass man zusammen stärker ist als getrennt, sollte Trump, wann und wie auch immer, wiederentdecken. Dass die Vereinigten Staaten ein paar Bühnen der Weltpolitik nicht mehr bespielen (wollen), hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass dort nur noch heitere Stücke aufgeführt werden. In das Vakuum, das sie zum Beispiel in Syrien hinterlassen haben, sind andere eingedrungen – dem Frieden ist das Land dadurch nicht näher gekommen.

Deutschland wird nach den Auftritten mehrerer Minister und auch führender Leute aus dem Kongress in München nicht damit rechnen können, dass die Beziehungen zur alten Bündnisvormacht bald wieder in ruhige Bahnen kommen werden. Denn in Washington steht die Systemkonkurrenz mit China ganz oben auf der Agenda; beide Parteien stimmen darin überein. Wo steht Deutschland in diesem „Wettbewerb“? Ein Feld, auf dem diese Konkurrenz ausgetragen wird, ist das der Technologie. Mit anderen Worten: Ob der chinesische Ausrüster Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Netzes beteiligt wird, könnte, ja dürfte schnurstracks zu einer weiteren großen Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses werden und sogar für die militärische Zusammenarbeit in der Nato.

Unangenehm könnte ein Vorstoß aus ganz anderer Richtung werden. Die Bundesregierung will zwar den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron zu einem strategischen Dialog annehmen, bei dem es auch um die Rolle der französischen Atomwaffen gehen soll. Für Macron steht außer Zweifel, dass eine starke europäische Verteidigung auch eine nukleare Komponente haben muss. Für Deutschland würde das eine ziemlich heftige Diskussion eröffnen. Aber auch das gehört zu neuen Realitäten und Umbrüchen.

Wenn die Vereinigten Staaten nicht mehr omnipräsente Weltpolizisten sein wollen, so sieht das jedenfalls der deutsche Außenminister Maas, dann müssen an vielen Stellen die Europäer in die ordnungspolitische Bresche springen, müssen sie viel mehr tun als bisher: für ihre eigene Sicherheit und für die Stabilisierung ihrer Nachbarschaft. Und die Deutschen müssen da mitspringen. Es wird noch manche unangenehme Diskussion zu führen und zu bestehen sein. Auch das ist ein Zeichen für die umstürzlerischen Zeiten, in denen wir leben.