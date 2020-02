Münchner Sicherheitskonferenz : Keine Geduld mehr mit Deutschland

Vor sechs Jahren forderten Frank-Walter Steinmeier und Joachim Gauck in München eine neue deutsche Rolle in der Welt: mutiger, engagierter, solidarischer, auch militärisch. Passiert ist nichts.

Westlessness, Westlosigkeit: Das ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz das neue, deprimierende Wort zur Stunde. Tatsächlich ist „der Westen“ als liberale, regelbasierte und demokratische Ordnung weltweit herausgefordert und vielerorts bedrängt. Amerika hat als Super-West-Macht seinen Schwerpunkt verlagert und frühere Schutzversprechen gegenüber Europa relativiert – nicht erst seit Donald Trump regiert. Westlessness, das meint eine Welt, in der andere politische und imperiale Konzepte an Einfluss gewinnen. Das ist eine reales Problem. Andererseits ist die Westlosigkeit ein zugleich Ich-bezogener wie auch verzagter Befund. Er passt deswegen nahezu perfekt zu Deutschland.

Viele Staaten hadern mit dem traditionellen Konzept vom Westen. Asien geht eigene Wege, in Afrika stand der Westen über Jahrzehnte für eine liberal verbrämte Variante kolonialer Dominanz. Und in Südamerika ist die Identifikation mit dem Westen angesichts ambivalenter Erfahrungen mit der nordamerikanischen Macht und ihrem Dollar zwiespältig. Die Furcht vor „Westlessness“ ist daher besonders eine Angst der Mitteleuropäer. Sie haben ihre ökonomische Dominanz verloren und verdanken ihre militärische Überlegenheit vor allem den Vereinigten Staaten und deren 650-Milliarden-Dollar-Streitkräften.

Womit man wieder bei Deutschland wäre, das für seine Souveränität und die Vertretung seiner beträchtlichen Weltmarktinteressen seit dreißig Jahren so wenig wie irgend möglich investiert hat. Selbst die letzten Steigerungen, gar nicht so wenig, garantieren keine Einsatzbereitschaft. Seit langem bitten amerikanische Regierungen die Europäer und insbesondere das wohlhabende Deutschland darum, seinen Beitrag zur Verteidigung der liberalen Weltordnung und des „Westens“ zu vergrößern. Seit einiger Zeit bietet auch der französische Präsident Emmanuel Macron den Deutschen an, die Lasten zu teilen, etwa beim Kampf gegen den „Islamischen Staat“ im Sahel.

Neuerdings hat Macron sogar eine Einladung zum „strategischen Gespräch“ über Nuklearwaffen ausgesprochen. Denn auch die atomare Abschreckung kann nicht mehr nur amerikanisch gedacht werden. Berlin aber drückt sich auch um diese Frage. Selbst die Entscheidung für ein neues Flugzeug, das zumindest eine gewisse, sehr beschränkte nukleare Teilhabe bei den Amerikanern verspricht, wird ständig vertagt. Das geschieht aus der Angst heraus, entweder die Franzosen zu verärgern oder die Amerikaner, und in der Sorge, die Wähler auf die Sache aufmerksam zu machen.

Amerika schaut längst auf den Pazifik und auf China. Von Peking wird es in vielen Bereichen herausgefordert: wirtschaftlich, technologisch und militärisch. Verglichen damit war es leichter, mit der alten, abgewirtschafteten Sowjetunion umzugehen. Weil Amerika sich von Europa abwendet, müssen wir mehr in unsere eigene Sicherheit investieren. Niemand begreift das schwerer als die Deutschen. Lange lag historische Schuld auf unseren Schultern, inzwischen wird unsere extreme Zurückhaltung in der Welt als eine Mischung aus Geiz und Feigheit gedeutet.

Es ist wohlfeil, den Untergang des Westens zu beklagen, aber nur wenig dazu beizutragen, seinen Gegnern entgegenzutreten. In Syrien und im Irak etwa hat eine Koalition aus mehr als achtzig Staaten unter amerikanischer und französischer Führung sowie britischer, kanadischer und kurdischer Beteiligung das Kalifat des „Islamischen Staates“ zurückgedrängt. Was war Deutschlands Beitrag zu diesem Kampf? Zwei alte Tornados mit Aufklärungskameras und ein Tankflugzeug. In den Irak wurden einige Militärausbilder geschickt. Ende März sollen die beiden deutschen Tornados durch die italienische Luftwaffe abgelöst werden, weil die SPD es so verlangt.

Die „Germanlessness“ ist das Problem

Dass Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag in München eine „Besiegt den IS“-Konferenz abhielt, glich einer Zumutung für die übrigen westlichen Teilnehmer. Sechs Jahre ist es her, dass der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein Vorgänger im Amt des Bundespräsidenten, Joachim Gauck, vor dem Münchner Auditorium ein neues Selbstverständnis und eine neue Rolle für Deutschland in der Welt in Aussicht gestellt haben. Mutiger, engagierter, solidarischer sollte Deutschland werden, auch militärisch. Passiert ist nichts.

Der schwache Beifall, den Steinmeier und Außenminister Heiko Maas (SPD) in diesem Jahr in München für ihre klugen Analysen zur Weltlage erhielten, hat wohl damit zu tun. Die Freunde und Partner werden ungeduldig. Nicht nur die „Westlessness“ ist das Problem, wenn es um die Verteidigung von liberalen Werten und europäischen Interessen geht, sondern auch die andauernde „Germanlessness“, die Abwesenheit Deutschlands.