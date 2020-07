Hitzewelle in Sibirien : Der Klimawandel erreicht eine gefährliche Schwelle

Nirgendwo schreitet die Erderwärmung so schnell voran wie nördlich des Polarkreises. In Sibirien kann man gerade beobachten, wie sie beginnt, sich durch Rückkopplung selbst zu verstärken.

Es wird immer noch geprüft. Die Weltmeteorologiebehörde will ganz sicher gehen, ob die Meldung stimmt, die am Samstag, den 20. Juni, um kurz vor halb elf Uhr publik wurde: Im Norden Sibiriens wurden um 9 Uhr an jenem Morgen 38,0 Grad Celsius gemessen – in Werchojansk, das eigentlich einer der kältesten bewohnten Ort der Welt ist. Um diese Zeit haben die etwas mehr als tausend Einwohner stets viel Licht, die Sonne geht auch bei Nacht nicht ganz unter, aber dieses Jahr haben sie dreißig Grad mehr als üblich. In Yukon in Alaska, hundert Kilometer südlicher, aber auch immer noch nördlich des Polarkreises, hatte man 1915 einmal ähnlich hohe Temperaturen gemessen. Damals waren solche meteorologischen Störungen noch extreme Launen der Natur.

Doch was sich seit Wochen in einem großen Gebiet Ostsibiriens abspielt, ist ganz offensichtlich Teil der neuen Normalität. Der beschleunigte Klimawandel, angestoßen durch die seit Jahrzehnten ungebremste Anreicherung von Treibhausgasen und Aerosolen, insbesondere von Kohlendioxid, destabilisiert die irdische Atmosphäre inzwischen beängstigend schnell. Der Polarwirbel mit seinen gewaltigen Luftströmen in der Hochatmosphäre, der die Arktis zuverlässig unter dem Kaltlufteinfluss aus dem hohen Norden hielt, solange die Menschen denken können, kommt unter den sich angleichenden Temperaturunterschieden zwischen Nord und Süd immer öfter ins Straucheln.

Warmluft und wochenlange Hochdruckgebiete können bis hoch in den Norden vordringen. Dort heizen sich der Boden und die Luft umso mehr auf, je mehr Eis verloren geht und damit Sonnenenergie auf dunklem Grund absorbiert wird. Weil die Sonne Tag und Nacht nicht untergeht, gibt es kaum Entlastung. In der Arktis, so heißt es seit Jahren, vollzieht sich der Klimawandel doppelt so schnell wie in der restlichen Hemisphäre. In vielen Regionen ist das noch untertrieben. In Ust-Olenjok, das noch deutlich nördlicher als Werchojansk unmittelbar an der Laptewsee gelegen ist, dem „Eiskeller“ Sibiriens, wurden noch am 30. Juni Südseetemperaturen von 34 Grad gemessen.

Der europäische Copernicus-Satellit Sentinel 2 hat an diesem Tag etwa auf dem gleichen Breitengrad – 72,9 Grad Nord – das nördlichste je gemessene „Buschfeuer“ registriert. Mindestens 150 solcher Feuer sind derzeit in Sibirien aktiv, viele schon wochenlang. Russland kommt aus einem der wärmsten Winter seiner Geschichte und hat ein Rekordjahr mit Wald- und Buschbränden hinter sich. Die Temperaturen sind seit Monaten fünf, zehn oder zwanzig Grad über dem langjährigen Mittel, der Permafrost schmilzt, die Böden trocknen aus. Die Folge: Es verdunstet weniger Wasser, es brennt und schwelt stellenweise bis tief unter der normalerweise dauerhaft gefrorenen Oberfläche, es entweichen zusätzliche Treibhausgase und Partikel, insbesondere Methan und Kohlendioxid.