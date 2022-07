Zum Tod von Shinzo Abe : Der Mann, der Japans Pazifismus neu interpretierte

Shinzo Abe, der ehemalige Ministerpräsident, war einer der erfolgreichsten und umstrittensten Politiker Japans. Das eine ging wahrscheinlich nicht ohne das andere. Die Entschlossenheit, mit der Abe seine national-konservative Politik durchsetzte, musste im Japan des politischen Konsenses und der Mäßigung großen Unwillen hervorrufen. Am Freitag sind Abes Leben und seine politische Laufbahn abrupt beendet worden. Ein Attentäter schoss den Politiker der Liberaldemokraten (LDP) während eines Auftritts im Straßenwahlkampf nieder. Abe starb Stunden später an seinen Verletzungen. Er wurde 67 Jahre alt.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Abe hat in den vergangenen zwanzig Jahren die japanische Politik geprägt wie kein anderer. Mit einer kurzen ersten Amtszeit von 2006 bis 2007 und einer zweiten von 2012 bis 2020, die er beide aus gesundheitlichen Gründen beendete, war er der am längsten amtierende Ministerpräsident des Landes. Die ungewohnte politische Stabilität kam bei den japanischen Wählern an, die zuvor an Regierungswechsel im Jahrestakt gewöhnt waren. Der Unwille über eine Reihe nie ganz aufgeklärter Korruptionsskandale, deren Spuren bis zu Abe und seiner Frau Akie wiesen, verblasste dagegen. Spekulationen über ein zweites Comeback und eine dritte Amtszeit stießen immer auf großes Interesse. Abe sei voller Tatendrang, hatte es noch kurz vor seinem Tod aus dem privaten Umfeld des Politikers geheißen. Als Chef der wichtigsten Fraktion innerhalb der LDP hatte Abe immer noch großen Einfluss auf die japanische Politik.