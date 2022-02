Belästigung, Mobbing, Gewalt : Australiens Regierung bittet Opfer von Übergriffen um Verzeihung

Im Namen der Abgeordneten hat Australiens Regierung am Dienstag bei den Opfern sexueller Belästigung im Parlament um Entschuldigung gebeten. In einer Rede sagte Premierminister Scott Morrison, es habe sich „über Jahrzehnte“ in Canberra eine Kultur entwickelt, unter der Belästigung, Mobbing und in manchen Fällen sogar Gewalt normalisiert worden seien. Einer Untersuchung zufolge haben 63 Prozent aller Parlamentarierinnen und 40 Prozent aller Parlamentsmitarbeiterinnen schon einmal sexuelle Belästigung erlebt. Morrison sprach von „traumatischen und erschütternden Erfahrungen“ für diese Frauen. Die Bitte um Entschuldigung wurde über Fraktionsgrenzen hinweg gestützt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Morrison und seine Regierung waren im vergangenen Jahr für ihren Umgang mit der mutmaßlichen Vergewaltigung ei­ner Mitarbeiterin in einem Regierungs­büro im Parlamentsgebäude in Canberra selbst in die Kritik geraten. Die ehemalige Parlamentsmitarbeiterin Brittany Higgins hatte berichtet, im Jahr 2019 in einem der Regierungsbüros von einem Kollegen vergewaltigt worden zu sein. Ihr zufolge war sie unter Druck gesetzt worden, den Übergriff nicht öffentlich zu machen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Nun sprach Morrison der Frau, die der Parlamentssitzung beiwohnte, persönlich seinen Dank und seine Anerkennung für ihren Mut aus. „Ich entschuldige mich bei Frau Higgins für die schreck­lichen Dinge, die hier passiert sind“, sagte Morrison. Auch der Oppositionsführer Anthony Albanese sprach Higgins im Namen seiner Partei eine Entschuldigung aus. Nach Bekanntwerden des Falls hatten immer mehr Australierinnen über ihre Erfahrungen mit Schikane und se­xueller Belästigung im Parlament berichtet. Viele sprachen von einer „toxischen“ Kultur im politischen Betrieb der australischen Hauptstadt.

Mehr zum Thema 1/

Morrison hob die Besonderheit des parlamentarischen Systems hervor, in dem es sich mittlerweile durchgesetzt habe, die Op­fer gesellschaftlicher und politischer Fehlentwicklungen um Verzeihung zu bitten. „Wir haben an diesem Ort die Macht der Entschuldigung verstanden, Heilung und Veränderung zu bringen.“ In der Vergangenheit gab es ähnliche Fälle, unter an­derem mit Blick auf die australischen Ureinwohner und speziell auf die „gestohlene Generation“ sowie mit Blick auf die Opfer sexuellen Missbrauchs in staatlichen und anderen Institutionen.