Krieg in der Ukraine : Eine friedliche Koexistenz mit Putin ist nicht möglich

Was der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag am Mittwoch gesagt hat, wird all jenen im Westen Europas nicht gefallen, die noch immer glauben, der Krieg Russlands gegen die Ukraine könne beendet werden, indem sich beide Länder in Verhandlungen auf irgendetwas einigen: „Wir werden keine Verständigung mit Terroristen suchen“, sagte er. Und: „Wir werden uns nicht mit der Pistole an der Schläfe aus Angst an den Verhandlungstisch setzen.“ Das Ziel der Ukraine sei die Befreiung des ganzen Landes, einschließlich des Donbass und der Krim. „Wir treiben keinen Handel mit unserem Gebiet und unseren Menschen.“ Die Worte „Nachgeben“ und „Kompromiss“ seien durch die russischen Raketen zerstört worden. Früher, so Selenskyj, hätten die Ukrainer mit „Friede“ auf die Frage geantwortet, was für sie das Ende des Kriegs sei. „Jetzt sagen wir: der Sieg.“

Davon ist die Ukraine noch weit entfernt. Ein halbes Jahr nach dem russischen Angriff auf das Land ist an den Fronten im Osten und Süden des Landes nur noch wenig Bewegung. Weder die russischen Aggressoren noch die ukrainischen Verteidiger sind derzeit militärisch in der Lage, die gegnerischen Truppen entscheidend zurückzudrängen. Ein baldiges Ende des Kriegs ist unwahrscheinlich, denn keine Seite kann zurückweichen.