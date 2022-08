Sechs Monate Ukrainekrieg : Und wie steht es um die deutsche Kampfmoral?

Vor den Ukrainern kann man nur die Hochachtung haben, die der Bundespräsident ihnen zollt. Als Putin vor sechs Monaten seine Kriegsmaschine auf das frühere „Brudervolk“ losließ, hatte kaum jemand im Westen erwartet, dass Kiew lange würde Widerstand leisten können. Auch der Aggressor rechnete wohl nicht damit. Doch die Ukrainer hatten die Jahre seit dem Überfall auf die Krim genutzt, um ihre Streitkräfte zu stärken. Die sind dem Feind trotz der Unterstützung aus dem Westen materiell unterlegen.

Die Verteidiger haben aber eine bessere Kampfmoral als die Invasoren: Die Russen führen einen verbrecherischen Krieg, die Ukrainer kämpfen um ihre Freiheit. Sie wissen, was ihrem Land drohte, wenn die Moskauer Despotie obsiegte: Unterjochung und „Entukrainisierung“, womit der Kreml nicht weniger meint als die Auslöschung allen Ukrainischen: Staat, Nation, Kultur.

Die Ukrainer verteidigen das freie Europa

Die Ukrainer verteidigen in diesem Krieg aber auch das Selbstbestimmungsrecht aller freien Völker Europas. Sie kämpfen an vorderster Front für die Prinzipien der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität, an die Putin sich so wenig hält wie an Verträge jeglicher Art. Beides darf nicht in Vergessenheit geraten, wenn es Winter wird und der zugedrehte Gashahn die Kampfmoral der Deutschen auf die Probe stellt. Dann werden die Stimmen noch lauter werden, die Kiew zu einer „Verständigung“ mit dem Aggressor raten, weil die Ukraine den Krieg ja doch nicht gewinnen könne.

Solche anmaßenden Empfehlungen offenbaren eine atemraubende Blindheit für Putins Ziele und eine kaum zu glaubende Geschichtsvergessenheit. Am 23. August, einen Tag vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag, jährt sich die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts. Im geheimen Zusatzprotokoll teilten die Diktatoren nicht nur Polen, sondern ganz Osteuropa unter sich auf, um sich „ihre“ Hälften später mit Gewalt zu unterwerfen. Der Ungeist dieses Pakts herrscht wieder im Kreml. Mit ihm kann man, mit ihm darf man sich nicht arrangieren.