Offener Brief zu Ukraine-Krieg : Frieden mit dem Todfeind

Die Waffenhilfe für die Ukraine stößt in Deutschland auf Widerspruch. Das stärkste Echo finden gerade die offenen Briefe der Gruppen um Alice Schwarzer und Reinhard Merkel sowie um Konstantin Wecker und Antje Vollmer. Ein Aufsatz von Jürgen Habermas kommt hinzu. In ihren Texten tauchen vier Grundargumente immer wieder auf. Erstens: Der Krieg muss durch „Kompromiss“ beendet werden. Zweitens: Um eine „Eskalation“ zum nuklearen Weltkrieg zu vermeiden, muss der Westen die Waffenhilfe für die Ukraine einstellen oder stark begrenzen. Drittens: Wer der Ukraine Waffen liefert, vergrößert das Leid, denn dann kann die Ukraine sich länger wehren, und mehr Menschen sterben. Viertens: Ein Sieg über Russland ist ohnehin ausgeschlossen.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Diese Annahmen beruhen auf einem Bild von Russland, das vermutlich zu optimistisch ist. Im Brief von Schwarzer und Merkel heißt es, der erstrebte Friede durch „Kompromiss“ müsse sich am „europäischen Ansatz der gemeinsamen Vielfalt“ orientieren. Dem Präsidenten Russlands liegt aber vermutlich kaum etwas ferner als der „europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt“. Zu dem gehört nämlich, Streit so zu lösen, dass kein Land um seine Kerninteressen fürchten muss. Konflikte gehen dementsprechend meist nicht um die Existenz, sondern um Einzelfragen: Flüchtlingsquoten oder Finanztransfers. Sie werden mit dem Ziel ausgetragen, dass alle mit dem Ergebnis leben können.

Russland hat im Krieg mit der Ukraine aber nicht das Ziel, ein Ergebnis zu erreichen, mit dem alle leben können. Es will die Ukraine vernichten. Wladimir Putin hat immer wieder geschrieben, dass dieses Land kein Existenzrecht habe, zuletzt 2021 in seinem Aufsatz „Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer“. Dort schreibt er, die Idee einer ukrainischen Nation sei eine historische Fälschung. In Wahrheit gebe es nur das „dreieinige“ Russland, zu dem eben auch „Kleinrussland“ und „Neurussland“ gehörten. Das sind Worte, die russische Imperialisten für die Ukraine verwenden. Deren gewählte Politiker beschreibt Putin als „Nazis“ und droht mit „Denazifizierung“ – also mit mindestens politischer Vernichtung.

Die NATO soll ausgeschaltet werden

Russlands Entwürfe für „Abkommen“ mit Amerika und der NATO vom 17. Dezember 2021 zeigen außerdem ein weiteres Ziel: Neben der Ukraine soll auch die westliche Allianz de facto ausgeschaltet werden. Darauf nämlich läuft die Forderung hinaus, alle ihre Einrichtungen vom Gebiet der östlichen Verbündeten abzuziehen und Amerikas Atomwaffen aus Europa zu entfernen.

Wenn Russlands Feindschaft gegen die Ukraine aber auf Vernichtung zielt, werden die Begriffe Kompromiss und Waffenstillstand, die Habermas und die anderen benutzen, problematisch. Zwar ist es wahr, dass auch ein Feind mit Vernichtungswillen manchmal Kompromisse schließt. Er schließt sie aber nicht in der Absicht, dauernden Frieden zu gewähren, sondern nur, um in bedrängter Lage Zeit zu gewinnen und danach das Werk der Auslöschung fortzusetzen. Im Falle totaler Feindschaft hat der Kompromiss immer nur den Charakter einer taktischen Pause. Ist der Feind ein Todfeind, wird er ihn brechen, sobald die Gelegenheit da ist.

Diese Auffassung vom Kompromiss als Atempause vor dem nächsten Schlag hat tiefe Wurzeln in der Sowjetunion. Deren Ideologie verlangte die Vernichtung des kapitalistischen Lagers, aber in Zeiten der Schwäche erlaubte sie Phasen der „friedlichen Koexistenz“. Danach ging Moskau wieder zum Angriff über. Ein Beispiel dafür stammt aus den Siebzigerjahren. Damals folgte auf Entspannung in der Zeit Willy Brandts ein jäher Bruch. Während der Kanzlerschaft Helmut Schmidts schaltete Moskau zurück auf Konflikt und drohte mit der Atomrakete SS-20. Damals zeigte sich die Stabilität der absoluten Feindschaft.