Schröder und die SPD : Wie wird man einen Altkanzler los?

Fest in Putins Armen: Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder verabschiedet Putin nach einem Abendessen in Berlin im November 2010 Bild: Daniel Pilar

Am Montagmittag geschieht etwas in Berlin, was es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Die Bundesvorsitzende einer Partei fordert einen ehemaligen Bundeskanzler auf, die eigene Partei zu verlassen. „Ich würde ihm das nahelegen“, sagt Saskia Esken am Mittag im Willy-Brandt-Haus. Es geht um Gerhard Schröder. Für ihre Aufforderung fährt Esken schweres Geschütz gegen den ehemaligen Kanzler auf. Seine Verteidigung der Kriegsverbrechen Wladimir Putins sei „schlechterdings absurd“. Leider sei Schröder nicht dem Rat der SPD-Spitze gefolgt, seine Ämter für russische Energieunternehmen niederzulegen, sagt Esken weiter. Deswegen fordert sie ihn nun auf, aus der Partei auszutreten.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Esken muss am Montag reagieren, nachdem sie und Ko-Parteichef Lars Klingbeil damit lange gezögert hatten. Die Vorsitzenden hatten schon vor Wochen Schröder schriftlich und mündlich aufgefordert, sein Engagement für Moskauer Energiekonzerne angesichts des Angriffskriegs Putins auf die Ukraine unmittelbar niederzulegen. Gemeint ist der Vorsitz im Gesellschafterausschuss der Nord Stream AG, einer Gazprom-Tochter, und die Tätigkeit als Aufsichtsrat beim staatlichen Ölgiganten Rosneft.