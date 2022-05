Schröder, die SPD und der Kreml : Die Fäden der Moskau-Connection enden in Hannover

Im wahrscheinlich bekanntesten Lied aus deutscher Feder über Russland findet sich die schöne Zeile „Let your balalaika sing / What my guitar wants to say“. Die deutsche Energiepolitik gegenüber Russland funktionierte in den vergangenen Jah­ren allerdings eher umgekehrt: Da folgten die deutsche Gitarren der Balalaika an der Moskwa. Will man ergründen, wie es dazu kam, sollte man auch einen Blick auf die Stadt richten, aus der auch die „Scorpions“ kommen: Hannover. Denn die verhängnisvolle Abhängigkeit Deutschlands lässt sich auf eine Drei-Städte-Formel bringen: Von Hannover aus wurde eingestielt, was in Berlin entschieden und später in Schwerin vollzogen werden sollte.

Die besondere Aufgeschlossenheit für russische Anliegen rührt nicht da­her, dass man in der niedersächsischen Landeshauptstadt einen höheren Bedarf für russisches Erdgas hat als in anderen Regionen – im Gegenteil: Im Interesse des nordwestdeutschen Bundeslandes liegen Windkraft und eigene deutsche LNG-Terminals. Die Fokussierung auf Russland leitet sich ausschließlich davon ab, dass Putins wichtigster Mann in Deutschland in Hannover residiert.

Führende Sozialdemokraten haben zwar stets beteuert, dass Gerhard Schröder seit seinem Auszug aus dem Kanzleramt kaum noch Einfluss habe und sein Netz gar nicht mehr existiere. Tatsächlich lag Schröders Schatten jedoch weiter über der Partei. Ein beträchtlicher Teil dieser Verbindungen reicht zurück bis in seine Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident von 1990 bis 1998.

Viele SPD-Politiker, die in den vergangenen Jahren die deutsche Energiepolitik maßgeblich mitbestimmten, begannen ihren Aufstieg damals in Hannover unter Schröder und wechselten dann nach Berlin. Der heutige Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zählt dazu, aber auch der ehemalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, dessen Nachfolgerin Brigitte Zypries sowie weitere SPD-Politiker. Als Pipeline-Lobbyist mach­te der Altkanzler von diesen Kontakten umfänglich Gebrauch.

Am Wochenende traf man sich in der „G6“-Loge

In Niedersachsen etablierte sich derweil, nachdem die SPD im Jahr 2013 wieder an die Macht gelangte, ein Russlandkitsch, den man anderswo in Deutschland so nicht antraf. Der Scorpions-Sänger Klaus Meine pfiff sein „Wind of Change“, Schröder schwelgte lässig in Entspannungspolitik, und am Wochenende traf man sich in der „G6“-Loge im Stadion von Hannover 96.

Ministerpräsident Stephan Weil dürfte im Rückblick froh sein, dass er selbst nicht zu Schröders engsten Vertrauten zählte. In Sachen Russland gehörte jedoch auch Weil zu jenen, die sich blenden ließen und denen der Wind des Wandels nun ebenfalls hart ins Gesicht bläst. Denn noch 2021 befürwortete Weil die Gaspipeline Nord Stream 2, indem er nicht Russland, sondern die Ukraine zum Risiko für die deutsche Energieversorgung erklärte.

Solche Fehleinschätzungen gründeten auch auf der Unkenntnis der inneren Entwicklungen in Putins Reich. Nur ein einziges Mal, auf seiner ersten Reise im Jahr 2013, hatte Weil in Moskau Oppositionelle ge­troffen. In diesem Verhalten spiegelt sich ein traditionelles Defizit der bis heute von der SPD vehement verteidigten Entspannungspolitik, die seit jeher statt auf die Zivilgesellschaften im Osten Europas auf gute Beziehungen zu den dortigen Machthabern setzte.

Außenpolitisches Debakel

Weil ging im Landtagswahlkampf 2017 auch kommentarlos darüber hinweg, als sich seine Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf für das Linsengericht einiger russlanddeutscher Wählerstimmen mit Putins Desinformationsschleuder „Sputnik“ einließ. Das war schon damals ein eklatanter Verstoß gegen die guten Sitten einer wehrhaften Demokratie. Dass Schröder-Köpf, die ebenfalls zur Moskau-Connection in Hannover zählte, ihr damaliges Handeln auch heute noch als „ganz normal“ bezeichnet und im Namen des Landes nun ukrainische Flüchtlinge begrüßt, ist ein untragbarer Zustand.

Aber er fügt sich zum mangelnden Willen der SPD, ihre unkritische Haltung gegenüber Moskau angemessen aufzuarbeiten und damit den Verdacht auszuräumen, dass dabei auch klebrige pekuniäre Interessen eine Rol­le spielten. Ministerpräsident Weil versuchte nach dem Überfall auf die Ukraine stattdessen zunächst, seine eigenen Fehleinschätzungen tot­zuschweigen. Nur unter dem Druck der öffentlichen Debatte und offenkundig in enger Abstimmung mit den anderen SPD-Granden macht er nun Zugeständnisse und geht auch zunehmend auf Distanz zum rätselhaft trotzigen Schröder.

Doch das ist zu wenig angesichts einer maßgeblich von der SPD vorangetriebenen Russlandpolitik, die dem Land das größte außenpolitische De­bakel seit Jahrzehnten beschert hat. Weitere Aufklärung ist nötig – in Schwerin, in Berlin und in Hannover. Für die SPD sollte das auch eine Frage ihrer eigenen Ehre sein.