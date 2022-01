Scholz und die Impfpflicht : Der Kuddelmuddel des Kanzlers

Dass die Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht im Bundestag zu einer „Befriedung“ einer aufgeheizten Stimmung führen wird, wie Olaf Scholz sich das verspricht, darf stark bezweifelt werden. Scholz verteidigte damit im Bundestag seine Entscheidung, die Regierungsfraktionen nicht auf seinen Standpunkt, pro Pflicht, festzulegen, die Abstimmung also „freizugeben“.

Ob nun aber mit oder ohne Fraktionsdisziplin: Es wird zwar keine Mehrheit gegen, aber auch keine übermäßige Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht geben. Genau genommen wissen wir nicht einmal, welche (befristete?) Impfpflicht dabei herauskommt.

Scholz hat, indem er die Regierung aus der parlamentarischen Willensbildung heraushalten will, ein Kuddelmuddel angerichtet. In seiner ersten Fragestunde im Bundestag wurde er zurecht gefragt, warum die allgemeine Impfpflicht eine Gewissensfrage sein soll, die berufsbezogene, die vor Weihnachten schon beschlossen wurde, aber nicht.

Die Folge ist, dass nun Gruppenanträge formuliert werden müssen, was mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wenn sich wenigstens Teile der Koalition und die Unionsfraktion von vorneherein verständigt hätten. Diese Verständigung, so ist zu hoffen, wird es nun vielleicht doch noch geben, aber viel Zeit ist verstrichen, ohne dass jemand wusste, wer sich in dieser zweifellos wichtigen Frage verantwortlich fühlt.

Der wahre Grund dafür sind weder Gewissensfragen noch Orientierungsschwierigkeiten. Scholz hat in der Sache einfach keine eigene Mehrheit. Die FDP lief ihm von der Fahne. Christian Lindner machte keine Anstalten, die Reihen im Sinne von Scholz zu schließen. Schließlich holt er schon mit dem Nachtragshaushalt die Kastanien für den Kanzler aus dem Feuer.

Hätte Scholz einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, wäre ihm seine Schwäche vorgeführt worden. Vielleicht hoffte er gar, dass sich die Sache mit der Zeit bei günstigem Pandemieverlauf ganz erledigen würde. Die Koalition mag dadurch befriedet werden. Die Gesellschaft wird es nicht.