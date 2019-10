Die Morde von Halle : Schalom Chaverim

Jetzt kommen sie wieder vor die Marktkirche. Es ist der Tag eins nach der Tat von Halle, und schon am Abend vorher waren sie da. Da war es Mittwoch, und die Toten waren gerade erst ein paar Stunden tot. Jetzt ist es Donnerstag, der Abend kommt, und eine Insel aus Kerzenlicht wächst auf dem Pflaster zwischen den gotischen Türmen am Marktplatz. Sie gehen in die Hocke, stellen ihr Teelicht in einen Pappbecher, zünden es an, ziehen sich zurück in die Abenddämmerung, damit andere nachrücken können. Es sind nicht viele, aber dann doch auch nicht wenige. Ein paar hundert. Viele Wege kreuzen sich auf dem Marktplatz in Halle.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Sie kriege eine Gänsehaut, wenn sie das sehe, sagt Brunhild Köhler. Eine gestandene Frau, erwachsene Kinder, Medizinphysikerin. Wie sollte sie auch keine Gänsehaut bekommen, bei dem was war in ihrer Stadt? Ein Mann fährt durch Halle und schießt auf Menschen. Der Mann filmt sich beim Morden. Er will Juden töten, sagt er, und Muslime. „Warum nicht beides?“ Dann greift er die Synagoge an, wo die jüdische Gemeinde betet. Dann, weil die Hoftür nicht aufgeht, den „Kiez-Döner“ zwei Ecken weiter. Er feuert um sich, am Ende sind zwei Menschen tot. Nicht Juden und Muslime, wie er es wollte, sondern eine deutsche Frau und ein deutscher Mann.