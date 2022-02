Sanktionen gegen Russland : Borrell will Putin stoppen – und überrumpelt die Europäer

Der EU-Außenbeauftragte drohte Moskau: Wenn Putin die „Volksrepubliken“ in der Ukraine anerkenne, werde die EU Sanktionen verhängen. Putin ließ sich nicht beirren – aber in der EU herrscht Erstaunen über Borrell.

Man könne „morgen“ über Sanktionen gegen Russland entscheiden, so hat es Bundeskanzler Olaf Scholz nach den jüngsten Konsultation mit seinen europäischen Kollegen formuliert. Das Paket mit Strafmaßnahmen sei fertig. Am Freitag war das – nun könnte der Fall eintreten. Nach einem Tag voller Wendungen und Windungen sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend: „Ganz klar, wenn es eine Annexion gibt, wird es Sanktionen geben. Und wenn es eine Anerkennung gibt, werde ich die Sanktionen auf den Tisch legen und die Minister werden entscheiden.“ Wenige Minuten später wurde aus Moskau gemeldet, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Separatistengebiete in der östlichen Ukraine als unabhängige Staaten anerkennen will.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Borrell sprach nach Beratungen der EU-Außenminister, die zehn Stunden lang dauerten und die er als seinen bisher „intensivsten“ Rat beschrieb. Die Lage in der Ukraine stand im Mittelpunkt, immer wieder verfolgten die Minister die Nachrichten aus Moskau. Als sie am Morgen zusammenkamen, stand die Hoffnung auf ein Spitzentreffen zwischen dem russischen und amerikanischen Präsidenten im Raum. Doch dann zogen dunkle Wolken auf. Aus Moskau kamen Nachrichten, dass Putin das Minsker Abkommen in den Wind schreibe und noch am selben Tag über eine Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“ entscheiden werde. Da war in Brüssel die eigentliche Debatte zur Ukraine schon gelaufen.

Am Rande wurde weiter beraten. Einen Auftrag an Borrell, Moskau für den Fall einer staatlichen Anerkennung der Separatistengebiete mit Sanktionen zu drohen, habe es nicht gegeben, sagten mehrere Diplomaten anschließend. Die Wortwahl sei nicht abgestimmt gewesen. Ein anderer sagte, es habe niemand ausdrücklich gesagt, dass er gegen ein solches Vorgehen sei. Das wirkte recht chaotisch.

Die Minister waren schon unterwegs zum Flughafen

Sanktionen können in der EU nur einstimmig beschlossen werden. Borrell kündigte an, er werde abermals die Außenminister einberufen, um darüber zu entscheiden. Da waren sie schon auf dem Weg zum Flughafen. Die deutsche Ressortchefin Annalena Baerbock war gerade in Paris angekommen, um dort weiter zu beraten. Auch Borrell musste nach seiner spektakulären Ankündigung schnell weg, um den nächsten Zug in die französische Hauptstadt zu erreichen. „Lassen Sie mich meine Arbeit machen!“, rief er den Journalisten zu, die ihn mit Fragen bedrängten. Nur so viel ließ er durchblicken: Das Sanktionspaket, auf das sich die Staats- und Regierungschefs in der vorigen Woche verständigt hatten, habe „bestimmte Komponenten, die in gewissen Abstufungen implementiert werden können, abhängig vom Grad der Aggression.“

Was genau in dem Paket steht, wissen nur wenige Eingeweihte. Am Sonntagabend hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Talkshow von Anne Will einen gewissen Einblick gewährt. Sie unterschied zwischen Finanz- und Wirtschaftssanktionen. Über die Finanzsanktionen sagte sie, dass „Russland im Prinzip abgeschnitten wird von den internationalen Finanzmärkten“. Diese Wendung bezieht sich üblicherweise auf den Zahlungsdienstleister Swift.