Konflikt um Seenotrettung : „Es reicht mit Entscheidungen aus Berlin und Paris“

Im Streit um eine Übergangslösung für die Seenotrettung im Mittelmeer ist weiterhin keine Lösung in Sicht: Matteo Salvini nimmt nicht am EU-Ministertreffen in Paris teil, Außenminister Maas sieht trotzdem Fortschritte.

Im Streit um eine europäische Übergangsregelung für die Seenotrettung im Mittelmeer haben wichtige EU-Staaten weiter keine Lösung gefunden. „Ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir deutlich weitergekommen sind und weiter sind, als wir bisher in dieser Frage jemals waren“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Paris. Maas äußerte sich am Rande von informellen Beratungen mehrerer EU-Innen- und Außenminister zu dem Thema.

Deutschland und Frankreich hatten erst in der vergangenen Woche bei einem EU-Treffen in Helsinki versucht, eine europäische Übergangsregelung zur Verteilung von Migranten auf den Weg zu bringen, die im Mittelmeer gerettet werden. Die geplante Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und Malta Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen.

Beide Staaten hatten dies in der Vergangenheit mehrfach getan, weil sie befürchteten, mit der Verantwortung für die Migranten von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden. Infolgedessen harrten Menschen auf privaten Rettungsschiffen oft tagelang an Bord aus, bis eine Lösung gefunden wird.

„Alan Kurdi“ wieder unterwegs

Einer der wichtigsten Figuren bei der Suche nach einer Übergangslösung sagte seine Teilnahme an dem Treffen in Paris allerdings ab. Italiens Innenminister und Chef der rechtsnationalen Lega, Matteo Salvini, ließ sich durch eine „technische Delegation“ vertreten, wie die italienische Zeitung „Il sole 24 ore“ berichtete.

Stattdessen attackierte er den Vorstoß Frankreichs und Deutschlands: Auf Facebook schrieb er: „Es reicht mit den Entscheidungen, die nur in Paris und Berlin getroffen werden.“ Auch gegen die private Seenotrettung positionierte er sich am Montag abermals mit deutlichen Worten. Auf Twitter schrieb er: „Norwegisches Schiff eine französischen NGO nähert sich: Wenn jemand im Sinn hat, Schleppern zu helfen oder Gesetze zu brechen, soll er vorsichtig sein, weil wir nicht einfach zuschauen werden.“

Hilfsorganisationen planen derzeit den Einsatz weiterer Schiffe, um Menschen auf dem Mittelmeer zu retten. Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée kündigten am Wochenende an, die Seenotrettung Ende Juli mit einem neuen Schiff wieder aufzunehmen. Auch der Dresdner Verein Mission Lifeline plant einen neuen Einsatz für Anfang August.

Das private Seenotrettungsschiff „Alan Kurdi“ des Vereins Sea-Eye ist inzwischen sogar schon wieder in Richtung libyscher Hoheitsgewässer unterwegs. Das Schiff wollte noch am Montag den Hafen von Palma de Mallorca verlassen und Kurs auf Libyen nehmen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes mit.