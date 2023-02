Sprachliche Verunklarung und Manipulation: Das „Manifest für Frieden“ von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht zeigt exemplarisch, was in der deutschen Debatte über Russlands Angriff auf die Ukraine schief läuft.

Die Formulierungen sind verräterisch. In ihrem „Manifest für Frieden“ versichern Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht: „Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität.“ In dem Aufruf, in dem das Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert werden, ist das die einzige Stelle, an der das Geschehen mit Tätern und Opfern benannt wird.

Es handelt sich dabei um einen Alibi-Satz, denn im übrigen Text werden die Verantwortlichkeiten für das Sterben in der Ukraine systematisch verwischt. Das wird schon in den ersten Sätzen deutlich, in denen Schwarzer und Wagenknecht das Leid der Ukrainer darstellen: „Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Wenn die Kämpfe so weitergehen, ist die Ukraine bald ein entvölkertes, zerstörtes Land.“