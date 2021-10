Russland und Moldau : Gasstreit beendet – vorübergehend

Aktualisiert am

Die alte Zentrale von Moldaugas in Chişinău im Oktober Bild: Reuters

Es war eine Über­ra­schung, als die Unter­händ­ler der moldaui­schen Regie­rung und des russi­schen Gaskon­zerns Gazprom am Frei­tag­abend eine Lösung ihres Streits verkün­de­ten. Er hatte sich in den vergan­ge­nen Tagen immer weiter zuge­spitzt. Der russi­sche Konzern hatte Moldau mit einer Einstel­lung der Gaslie­fe­run­gen ab Anfang Dezem­ber gedroht, Moldau hatte sich um Hilfe an die EU gewandt. Nun verkün­de­ten sie eine Verlän­ge­rung des bishe­ri­gen Vertrags um fünf Jahre.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Doch trotz dieser Eini­gung wird sich die Führung in Chişinău sich ernst­haf­ter als frühe­re moldaui­sche Regie­run­gen Gedan­ken darüber machen müssen, wie sich die Abhän­gig­keit des eige­nen Landes von russi­schen Ener­gie­lie­fe­run­gen lang­fris­tig vermin­dern lässt. Ansät­ze dazu gibt es schon seit Jahren, und die jüngs­te Krise – bei Weitem nicht die erste zwischen Moskau und Chişinău – könnte einige Entwick­lun­gen in diese Rich­tung beschleu­ni­gen.