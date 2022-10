Aktualisiert am

Wahlen in Bosnien-Hercegovina

Wahlen in Bosnien-Hercegovina :

Wahlen in Bosnien-Hercegovina : Putin gewinnt, Erdogan verliert

Wahlgewinner: Russlands Schützling Milorad Dodik führt weiter die bosnische Serbenrepublik an. Bild: dpa

Sowohl Wladimir Putin als auch Recep Tayip Erdogan hatten sich in die Wahlen in Bosnien-Hercegovina eingemischt. Kritik gibt es einmal mehr auch am Verhalten des „Hohen Repräsentanten“ Christian Schmidt.