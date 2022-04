Brüskiertes Berlin : Nicht allein Steinmeier steht vor einem Scherbenberg

Die Ausladung Steinmeiers war maßlos überzogen und ein Geschenk für den Kreml. Und auch wenn Deutschland in der Vergangenheit Pakte mit dem Teufel schloss: Der Feind der Ukraine sitzt nicht in Berlin.

Steinmeier ist unerwünscht? Die Präsidenten Polens und der baltischen Republiken sind Selen­skyj willkommen, das Staatsoberhaupt Deutschlands nicht? Das klang so unglaublich, dass mancher die Nachricht für Fake News hielt, als sie in Berlin einschlug. Kiew hat, sicher zur größten Freude Moskaus, den Bundespräsidenten in einer Weise brüskiert, wie es ihm und auch seinen Vorgängern noch nicht widerfahren war. Ein schwereres Kaliber hätte der ukrainische Präsident nicht auffahren können, jedenfalls nicht gegen einen befreundeten Staat. Selenskyj ist sogar bereit, mit Putin zusammenzutreffen.

Kiew gab keine offizielle Erklärung zu dem Affront ab. Doch hatten schon die ausgesprochen undiplomatischen Beschuldigungen des ukrainischen Botschafters in Berlin, Melnyk, erkennen lassen, dass Kiew Steinmeier dessen russlandfreundlichen Kurs als Außenminister nicht verzeiht – und ihn überdies verdächtigt, bis heute ein von ihm gewobenes „Spinnennetz“ zu nutzen, um auch weiterhin Einfluss zu nehmen: Das Verhältnis zu Russland sei für Steinmeier etwas „Heiliges, egal was geschieht“, so Melnyk.

Wie man nun sieht, ist das offenbar nicht nur die Meinung eines außer Rand und Band geratenen Botschafters. Dass die Regierung Scholz sich bei der Lieferung von Waffen als zögerlich erwies, passt aus ukrainischer Sicht in das Bild eines Bundespräsidenten, der aus dem Bellevue heraus immer noch die Strippen zieht.

Wäre Steinmeier wirklich der dunkle Lord der deutschen Russophilie, dann wäre es keine gute Idee gewesen, gerade ihn so vor den Kopf zu stoßen. Doch das ist eine Verschwörungstheorie, die mit der politischen Wirklichkeit in Berlin nichts zu tun hat. Kiew entkräftete sie selbst mit der Ankündigung, lieber mit dem Bundeskanzler zu sprechen, denn nur der könne Zusagen von Bedeutung machen.

Brüskiert wurde nicht nur eine Privatperson

Auf den erwünschten Besuch des Kanzlers aber wird Selenskyj jetzt eine Weile warten müssen. Scholz muss nun zuerst seine Solidarität mit dem Bundespräsidenten bekunden. Desavouiert wurde nicht nur eine Privatperson mit ruhender SPD-Mitgliedschaft, sondern der höchste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland. Und ein Vertreter einer Politik, die bis zu Putins Überfall auf die Ukraine von weiten Teilen der politischen und wirtschaftlichen Eliten Deutschlands mitgetragen wurde, auch vom früheren Hamburger Bürgermeister und späteren Finanzminister Scholz.

Der steht als Kanzler vor einem außenpolitischen Scherbenberg. Die deutsche Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte ist, wie von Steinmeier öffentlich zugegeben, gescheitert. Aber auch das Verhältnis zu den Verbündeten im Osten hat darunter gelitten, dass Berlin sogar dann noch Verständnis für die „legitimen“ Sicherheitsinteressen Russlands zeigte, als die nicht mehr als legitim angesehen werden konnten.

Die Ausladung Steinmeiers war maßlos überzogen und ein Geschenk für den Kreml. Doch die schrille Reaktion sollte Berlin klarmachen, wie wenig man im europäischen Osten Deutschland vertraut, wenn es um dessen „heiliges“ Verhältnis zu Russland geht.

Schröder verschrieb seine Seele Putin

Wundern kann sich darüber niemand. In Ostmitteleuropa war man entsetzt darüber, wie bedenkenlos Deutschland sich über Jahrzehnte hinweg von russischen Energielieferungen abhängig gemacht hat – gegen alle Warnungen jener, die aus eigener Erfahrung wussten, dass Verträge mit dem Kreml Pakte mit dem Teufel sind. Doch der damalige Bundeskanzler Schröder hob nicht nur Nord Stream 1 aus der Taufe, sondern verschrieb auch noch über seine Amtszeit hinaus seine Seele Putin. Bis heute schwört er ihm nicht ab.

Merkel führte Schröders Ostpolitik fort und erteilte dem Bau von Nord Stream 2 sogar noch nach der Annexion der Krim ihren Segen. Auch Scholz sprach zuerst von einem rein „privatwirtschaftlichen“ Projekt – zu einer Zeit, als Putin sich und sein Land schon längst auf den Krieg in der Ukraine vorbereitete.

Angesichts dieser langjährigen und parteiübergreifenden Fehler wird die Bundesregierung es nicht leicht haben, die Verbündeten vom neuen Zeitenwende-Realismus zu überzeugen. Im In- und Ausland wird Berlin, der größte Geldgeber der Ukraine, dafür kritisiert, nicht radikal genug auf Putins Krieg zu reagieren. Allerdings hat sich nicht nur Deutschland von billiger russischer Energie abhängig gemacht. Es ist auch nicht der einzige Staat im Westen, der noch keine Kampfpanzer in die Ukraine schickte.

Doch zeigt die Debatte, welche zentrale Bedeutung Deutschland im Kampf mit Putin zugemessen wird. Das hätten auch Selenskyj und seine Berater nicht vergessen sollen, trotz, aber auch gerade wegen der existenziellen Gefahr, der sie ausgesetzt sind. Der Feind der Ukraine sitzt in Moskau, nicht in Berlin.