Söldnertruppe Wagner : Der Zynismus der Moskauer Machthaber

Zehntausende Häftlinge als Soldaten in einer privaten Militäreinheit: Das russische Regime trägt Gewalt und Mord in die Ukraine und Gesetzlosigkeit in das eigene Land.

Putin am 11. November Bild: AP

Der Einsatz von mutmaßlich Zehntausenden Strafgefangenen in den Reihen der Söldnertruppe Wagner gegen die Ukraine zeugt in vielerlei Hinsicht vom Zynismus und der Menschenverachtung der Machthaber in Moskau.

Sie werfen in der Ukraine Häftlinge an die Front, weil es in der Gesellschaft weniger Unmut hervorruft, wenn sie und nicht die Ernährer von Familien fallen oder verstümmelt werden. Sie machen damit zugleich Mord, Misshandlung und Plünderung zu einem Teil ihrer Kriegsführung.

Russland ignoriert völkerrechtliche Konventionen

Denn das ist die unvermeidliche Folge, wenn in großer Zahl Männer rekrutiert werden, die wegen Gewaltverbrechen im Gefängnis saßen. Wären noch Beweise nötig, dass die russische Führung auf das Leben von Ukrainern und alle völkerrechtlichen Konventionen nichts, aber auch gar nichts gibt – das ist ein weiterer.

Auch auf Russland wird der Einsatz von Kriminellen in einer privaten Söldnertruppe schlimme Auswirkungen haben. Diejenigen, die einigermaßen gesund und mit dem Status eines Kriegshelden zurückkehren, werden ihren Teil dazu beitragen, dass in Russland nicht das Recht, sondern Gewalt regiert. Je länger das Putin-Regime diese Art von Kriegsführung betreibt, desto schwieriger wird es, nach dessen unweigerlich kommendem Sturz Russland wieder zu einem Land zu machen, in dem Gesetze gelten.