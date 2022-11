Klimaschutzkonferenz : Sisyphus-Arbeit für das Klima

Setzlinge gegen den Klimawandel: Am Rande des Itombwe-Nationalparks in Kongo forsten Frauen den Regenwald auf. Bild: Maman Shujaa

Schon frühmorgens ziehen die Frauen aus den Dörfern am Rande des Itombwe-Nationalparks los. Der dichte, hoch gelegene Wald dort ist Teil der Regenwälder in Kongo. Nur der Dschungel am Amazonas ist weitläufiger. „Als ich ein Kind war, gab es hier so viele verschiedene Pflanzen, so viele Tiere“, sagt Neema Namadamu. „Wir konnten jagen, hatten jeden Tag zu essen. Niemand hat sich Gedanken über den Wald gemacht.“

Heute ist das anders. Jede der Frauen balanciert einen Plastikeimer mit Setzlingen auf dem Kopf. Neema Namadamu ist eine erfahrene Aktivistin. Seit Jahren setzt sich die Kongolesin für die Rechte von Frauen und von Behinderten ein. Als Kind war sie selbst an Kinderlähmung erkrankt, kämpfte gegen die Diskriminierung, auch in ihrer eigenen Familie blieb sie nicht davon verschont. In Kongo werden Behinderungen weithin als Fluch betrachtet. Jetzt befindet sich Namadamu mit den Anwohnern des Nationalparks in einem Wettlauf, den die Frauen nur schwer gewinnen können. Ihre Organisation Hero Women Rising versucht, schneller Bäume zu pflanzen, als gefällt oder zur Erschließung von Agrarflächen abgebrannt werden. „Ohne Bäume gibt es kein Leben“, sagt sie.