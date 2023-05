Aktualisiert am

Frankfurter Festhalle : Antisemitismusbeauftragter Becker will Auflagen für Waters-Konzert

Mit Blick auf das Roger-Waters-Konzert in Frankfurt will der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker judenfeindliches Verhalten vermeiden. Er fordert Auflagen für den Auftritt.

Umstrittene Figur: Roger Waters darf in Frankfurt auftreten, jedoch will antisemitisches Verhalten verhindert werden. Bild: dpa

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) hat die Prüfung von Auflagen beim Konzert von Roger Waters am 28. Mai in der Festhalle Frankfurt gefordert. Wenn man das Konzert schon nicht verhindern könne, solle die Stadt Frankfurt wenigstens prüfen, ob mit Auflagen „zumindest die schlimmsten antisemitischen Propagandamotive verhindert werden können“, heißt es in einer Mitteilung der Hessischen Staatskanzlei vom Montag.

„Nach den bereits stattgefundenen Konzerten in Berlin und München ist klar, dass Roger Waters bei dieser Tour wie befürchtet Hass gegen Israel mit antisemitischen und holocaustrelativierenden Bildmotiven verbreitet“, sagte Becker. So sei bei den vergangenen Konzerten ein aufblasbarer Schweineballon mit akustischen Gewehrsalven symbolisch erschossen worden. „Und wenn statt des früheren Davidsterns nun der Name eines israelischen Unternehmens Teil dieser Symbolik ist, bleibt der antisemitische Charakter bestehen.“

Zudem sei in Berlin und München unter anderem das Schicksal von Anne Frank mit Vorwürfen über eine israelische Besatzung von palästinensischen Gebieten verknüpft worden. In den vergangenen Shows sei Israel dämonisiert worden. „Hier müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um ein solches Szenario in der Frankfurter Festhalle, dem einstigen Ort der Judendeportation, zu verhindern“, sagte Becker.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt kann das Konzert nach derzeitigem Stand wie geplant stattfinden. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen hatten als Gesellschafter der Messe Frankfurt darauf verzichtet, Rechtsmittel gegen die Ablehnung des Konzertverbots einzulegen. Stadt und Land betonten aber erneut, dass sie den Auftritt von Waters wegen dessen antisemitischer Verschwörungserzählungen und dessen Unterstützung der Israel-Boykott-Kampagne BDS als „schwere Belastung“ empfänden.

Außerdem wolle man Möglichkeiten prüfen, die Richtlinien zur Vergabe der Festhalle als Veranstaltungsort zu überarbeiten, um die besondere Geschichte des Orts im Zusammenhang mit der Verschleppung und späteren Ermordung von rund 3000 jüdischen Männern in der NS-Zeit angemessen zu berücksichtigen.